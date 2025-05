Polívka o kolapsu před zápasem: Skončil jsem na ARU, člověka to změní

Zdeňka Polívku už v sobotu na Oktagonu 71 čeká comeback. Třebaže se přítel zpěvačky Lucie Vondřáčkové nedočkal takřka žádné pozornosti, pojí k sobě velkou důležitost. Český zápasník, nově startující za pražský tým Gorrila MMA, totiž nastupuje poté, co ještě v prosinci bojoval o život v nemocnici.

Během loňské sezony se Polívka ani nestačil postavit do klece. Jedna zdravotní komplikace střídala druhou a ta poslední se mu málem stala osudnou. „Měsíc a půl před turnajem v O2 areně jsem dostal zápal plic. Nejdřív jsem o tom nevěděl. Potřeboval jsem dál trénovat, takže jsem to řešil jen vitaminovými infuzemi. Šel jsem přes nemoc, až jsem zkolaboval,“ vypráví rodák z Nymburku na tiskové konferenci před zápasem s Harunem Uzunem.

Tehdy se mluvilo o odstoupení kvůli nemoci. Jak vážná byla, se však ukázalo až poté, co Polívka z nemocnice uvedl, že musel být resuscitován. „Skončil jsem na ARU (Anesteziologicko-resustitační oddělení), a tam si člověk uvědomí, co chce a co ne. Člověka to změní, možná ne hned, ale časem určitě. Uvědomil jsem si, že chci dělat MMA opravdu naplno,“ povídá bijec.

Do zápasu v Mnichově nastupuje proti domácímu postojáři s hladem v očích a po ostré přípravě, kterou strávil po boku elitní sestavy - Karlose Vémoly, Machmuda Muradova, Dominika Humburgera a Daniela Škvora. „Vrhnul jsem se do tréninku a jsem připravený kvalitně. Po zápase chci hned naskočit do dalšího turnaje,“ hlásí Polívka.