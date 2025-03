Internacionál Ujfaluši a jeho movitá láska: Zapili pět let!

Někdejší miláček ženských davů a vymetač barů se na stará kolena usadil. Bývalý kapitán fotbalového nároďáku Tomáš Ujfaluši (46) oslavil už páté výročí vztahu s Petrou Čopovou.

Láska bývalého stopera pracuje jako jednatelka a právně-marketingová ředitelka v rodinné firmě CS-Beton s obratem v miliardách korun, má ráda pivo i »Ujfiho« – a to je na beton!

„Dneska je to přesně pět let, co mi ten nahoře přihrál do života partnera, v kterého jsem ani nedoufala. Pět nádherných let plných tolika zážitků, lásky, podpory, respektu. Nic víc, než aby to vydrželo, si člověk nemůže přát!“ vyznala se Petra. A jestli dostala nějaký drahý dárek? Tady by se hodila použít zlidovělá Ujfalušiho hláška po reprezentační aféře s prostitutkami v roce 2009: „Nic jsem neplatil a ta částka absolutně nesouhlasí!“

Ujfaluši po rozvodu v roce 2007 s manželkou Kateřinou prostřídal několik partnerek. Jeho vztahy ale nikdy neměly dlouhého trvání. Hned po rozvodu se spekulovalo o něm a Lucii Vondráčkové. „Ano, párkrát mě Lucie navštívila, to je vše,“ řekl deníku Šíp. Následoval románek s herečkou a moderátorkou Michaelou Ochotskou. Ani tam to ale nevydrželo. Jako další se objevovala po jeho boku modelka Aneta Vignerová. Ještě si užil s Markétou Skřivánkovu, než se konečně usadil vedle Petry Čopové.