skok o tyči

čas závodu 16:50

Větší superstar v současné atletice nenajdete. Švédský nezmar, který se narodil v americké Louisianě, posouvá tyčkařské milníky do těžko popsatelných výšin. Před necelými dvěma týdny pokořil světový rekord podvanácté, ve Stockholmu zdolal 628 centimetrů. Podobný výkon by rád zopakoval v Ostravě. „Snad se mi jednou podaří skočit světový rekord i tady v Česku. Je to něco, co mi chybí,“ hlásí. Od pětadvacetiletého chlápka čekejte velké věci.