Válka Ingebrigtsenů: s otcem se hvězda v Tokiu nepotká. Federace mu znemožnila přijet!
Slavný norský mílař Jakob Ingebrigtsen usiluje o velký comeback na mistrovství světa poté, co o celou sezonu zatím přišel kvůli zranění achilovky. Na Olympijském stadionu v Tokiu se zřejmě neuvidí se svým přísným otcem Gjertem, proti jehož chování bojoval u soudu. Norský svaz mu neudělil akreditaci, dva jím trénování závodníci ale na šampionátu budou.
Aspoň jednu starost nemusí Jakob Ingebrigtsen ve své vrcholně problematické sezoně řešit. V létě se kvůli zranění ještě neukázal v jediném závodě, ale aspoň má jistotu, že se na stadionu v Tokiu nepotká se svým otcem Gjertem.
Ten ho, podobně jako v minulosti jeho bratry Filipa a Henrika, přivedl k velkým úspěchům. Po olympijském vítězství na patnáctistovce na olympiádě v Tokiu ovšem vyvřely na povrch rodinné problémy. Bratři se s otcem rozešli, přerušili kontakty a dokonce proti němu vedli soudní řízení. V něm se podle soudu neprokázalo, že by Gjert Jakoba psychicky nebo fyzicky týral. Otec však dostal patnáctidenní podmínku za to, že jeho mladší sestru udeřil do obličeje mokrým ručníkem.
Gjert je v teď v atletickém světě v podobném postavení jako dominantní tatínkové mladičkých tenistek, kterým je pro dobro jejich potomků zakazována přítomnost u kurtů. O akreditaci na mistrovství světa v Tokiu žádal marně. Norská federace mu ji odmítla udělat s odkazem na etické a bezpečnostní principy s tím, že Gjert neprojevil dostatek vůle jednat podle nich.
Bez kouče tak budou na světovém šampionátu dva soupeři Jakoba Ingebrigtsena. Gjert totiž trénuje Portugalce Jose Pinta a svého krajana Narve Giljeho Nordase. Ten na minulém MS v Budapešti v roce 2023 málem Ingebrigtsena porazil, jejich stříbro a bronz ve finálovém běhu dělily jen tři setiny.
Nordas žádal o akreditaci pro svého kouče i pro finále Diamantové ligy v Curychu, organizátoři to odmítli s odkazem na nedostatečnou kapacitu.
Jakob Ingebrigtsen má ale víc problémů, než se starat o situaci svého otce. Od začátku letní sezony nezávodí. Kvůli zranění achilovky vynechal Zlatou tretru v Ostravě a nevyšly mu plánované starty na mítincích Diamantové ligy během léta. Nedávno ale potvrdil, že se do Tokia chystá. Žádal dokonce o divokou kartu na finále diamantového seriálu v Curychu, ale neuspěl, protože podmínkou byl aspoň jeden start v sezoně.
„Možná nebude optimální běžet na mistrovství světa bez závodu v nohách, ale musí to tak být. Poběžím. Pro to žiju, pro závodění. Nemůže to být zas tak těžké,“ sdělil Ingebrigtsen. „Během léta jsem se několikrát dostal do temnoty zranění a byla tam opravdu tma. Naštěstí mám kolem sebe lidi, kteří mi pomohli. Uvidíme, jak to půjde. Jsem šťastný, že jsem to dokázal. Samozřejmě nebudu závodit jen pro účast.“
Ingebrigtsen na loňské olympiádě na patnáctistovce skončil bez medaile, ale zlato získal v běhu na 5000 metrů. Zatím není jasné, jaký program zvolí na mistrovství v Tokiu, které začíná příští sobotu. Na start může v obou disciplínách.