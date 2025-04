Krpálek se na ME vyrovnal s křivdou: Bronz jako od dětí

Klepal se, že z mistrovství Evropy vyletí hned v úvodu. Judistického šampiona Lukáše Krpálka (34) pak navíc kousala křivda, přesto si připsal už sedmou evropskou medaili!

„Turnaj byl extrémně těžký. První dva zápasy jsem si myslel, že to nedojde do vítězného konce, a ono došlo,“ culil se navzdory kontroverzní porážce v prodloužení semifinále. Rus Tasojev postoupil po unáhleném rozhodnutí arbitrů. „Bohužel jsem upadl, ale byla to sporná situace a jemu dali hodnocení juko,“ zlobil se »Krpoš«.

Dvojnásobný olympijský vítěz si chuť spravil v boji o bronz. Ukrajince Baljevského pokořil navíc svým oblíbeným chvatem, který také Lukáš moc rád učí malé judisty ve své akademii. „Už jsem na něj vyhrál tolik zápasů, že se divím, že mi to furt funguje,“ usmíval se Krpálek.