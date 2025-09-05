Láska hokejového mistra Nečase: Další krvavý zákrok!
Pro krásu trpí. A ráda! „Miluju to!“ svěřila se Nikola Mertlová (26), přítelkyně hokejového mistra světa Martina Nečase (26), po dalším krvavém zákroku.
Zpěvačka vystupující pod pseudonymem Nykki si před odletem se svým milým do Colorada naplánovala hned několik zkrášlujících – a také bolestivých – procedur!
Prsa skrývá
Nejprve si nechala zvětšit poprsí. „Budu tam mít trošku svého tuku, aby to bylo co nejvíc naturální,“ popisovala na TikToku, než fanouškům zahlásila: „Cecíky nainstalovaný!“
Novými ňadry se ovšem docela překvapivě ani po dvou týdnech od operace nepochlubila, byť Nikola na sociálních sítích odhaluje ze svého soukromí každý detail. A tak sledujícím naservírovala alespoň další zákrok, tentokrát šlo o rty!
Poprvé plakala
„Celkově v nich mám 2 mililitry,“ popisuje u videa blondýnka s tím, že tetování rtů podstoupila už potřetí v životě. „Poprvé jsem úplně brečela. I teď to bolí, ale dá se to vydržet,“ culila se na závěr. Teď ještě aby to ocenil i Martin!