Nečas po divoké výměně do Colorada: První slova a šokovaný spoluhráč!

Hokejový útočník Martin Nečas má za sebou po nečekané změně působiště a bleskovém přesunu za novými spoluhráči premiéru v barvách týmu Colorada. V dresu Avalanche odehrál na ledě Bostonu velkou porci minut, dočkal se pochvalných komentářů, ale mrzela ho porážka 1:3, o niž se výrazně přičinil lídr Bruins David Pastrňák.

Šestadvacetiletý Nečas se v sobotu probudil na Long Islandu v New Yorku, kde jeho bývalý tým Carolinu čekal zápas proti domácím Islanders. Český centr už do něj ale nezasáhl. Společně s Jackem Drurym, který byl rovněž součástí třaskavé výměny, už od pátečního večera věděli, že v Hurricanes dohráli a čeká je cesta do Bostonu.

"Bylo to vážně bláznivé a byl jsem plný emocí. Strávil jsem v Carolině celou dosavadní kariéru tady v zámoří. Všechno se to seběhlo hodně rychle a minulou noc jsem toho moc nenaspal. Určitě ještě bude čas si to srovnat v hlavě," řekl Nečas novinářům.

Situaci oběma nijak neulehčoval ani fakt, že zápas začínal v zámoří už jednu hodinu po poledni. S Drurym se stihli spoluhráčům sotva představit a ani s koučem Jaredem Bednarem neměli čas na nějaké detailnější rozbory.

"Jste v NHL. Takže i na takové věci musíte být připraveni. A bez ohledu na to, jaká je situace, musíte být připraveni hrát. Měl jsem asi tak pět minut na to, abych si prošel věci spojené s herním systémem a podobně, ale jsem si jistý, že v příštích dnech to doženu," přiblížil Drury.

Nečas dostal od Bednara velký prostor. Kouč ho zařadil do elitní formace, kde byli jeho parťáky aktuální lídr bodování celé ligy Nathan MacKinnon a Jonathan Drouin. V obraně Avalanche nechyběl Cale Makar, který je už delší dobu považovaný za nejlepšího beka světového hokeje.

"Je to velmi působivé, když máte možnost hrát se dvěma nejlepšími hráči na světě. Když hrajete proti nim, máte pokaždé možnost vidět, jak moc jsou dobří," ocenil Nečas superhvězdy MacKinnona s Makarem. "Bylo zábavné si s nimi zahrát a být na stejné straně. Je skvělé potkat tyhle kluky. Jsem z toho opravdu nadšený," dodal rodák z Nového Města na Moravě.

MacKinnon přiznal, že i pro něho byla výměna šokem a nikdy by ho nenapadlo, že Mikko Rantanen, jenž při výměně putoval opačným směrem, by mohl klub někdy opustit. Nového českého spoluhráče po prvním vystoupení ale ocenil.

"Hrát s Martym bylo samozřejmě úplně jiné. Chci tím říct, že je to úplně jiný hráč než Mikko, ale bylo úžasné s ním hrát. Myslím, že byl opravdu skvělý, ještě lepší, než jsem si myslel," prohlásil MacKinnon.

V podobném duchu hodnotil premiéru nových posil také Bednar. "Myslím si, že odvedli dobrou práci. Dorazili za námi připravení okamžitě nastoupit, i když samozřejmě museli mít plnou hlavu myšlenek spojených s tou změnou. Ale jsou to profesionálové a zvládli to, odvedli velmi dobrou práci," uvedl kouč Avalanche.

Nečas odehrál nakonec 25 minut a osm sekund, o takřka devět minut více než v posledním startu za Hurricanes. Jde o jeho sezonní maximum, Byl herně nejvytíženějším útočníkem zápasu, který ale nakonec otočil v závěrečné třetině z 0:1 gólem a dvěma asistencemi na stranu domácích jeho spoluhráč z týmu loňských mistrů světa z Prahy Pastrňák.

"Teď je hlavně důležité, abych se vyspal a trochu si odpočinul. Musím trochu najít nohy," přiznal Nečas, na jehož výkonu byla únava přece jen patrná. "Musím se připravit na další zápas. Věřím, že ho jako tým zvládneme s lepším výsledkem," dodal Nečas, jehož čeká s Avalanche už dnes od 19 hodin SEČ duel na ledě New York Rangers.