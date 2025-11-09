Předplatné

Pastrňák dal v NHL už 399 gólů. Colorado smetlo Edmonton 9:1! Nečas ale bez bodu

David Pastrňák se trefil proti Torontu
David Pastrňák se trefil proti TorontuZdroj: ČTK / AP / Sammy Kogan
Martin Nečas si díky nové smlouvě v Coloradu přijde na bezmála dvě miliardy korun
David Pastrňák se raduje z branky proti Islanders
Martin Nečas se v NHL dočkal životní smlouvy
Hvězda Bostonu David Pastrňák se raduje z gólu s českým parťákem Pavlem Zachou
Martin Nečas podepsal v Coloradu nový osmiletý kontrakt
Útočník Bostonu David Pastrňák s parťákem Charliem McAvoyem
Martin Nečas si v Coloradu vysloužil velice štědrý osmiletý kontrakt
11
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
NHL
Vstoupit do diskuse (1)

Český hokejový útočník David Pastrňák gólem pomohl Bostonu k výhře 5:3 v Torontu a přiblížil se k metě 400 branek v NHL. Zásah v kanadské metropoli byl jeho 399. v zámořské kariéře. Nevydařený zápas za sebou má gólman Utahu Karel Vejmelka, jenž při prohře v Montrealu dostal šest branek. Colorado zvítězilo na ledě Edmontonu vysoko 9:1, ale Martin Nečas si nepřipsal žádný bod.

Pastrňák, jenž na hranici 400 branek v NHL útočí po Jaromíru Jágrovi (766 gólů) a Patriku Eliášovi (408) jako třetí Čech v historii, se na ledě Maple Leafs ve 25. minutě postaral o vítězný zásah Bruins. Český kanonýr se před svou osmou brankou v sezoně blýskl parádní individuální akcí, při níž se skvělou kličkou zbavil bránícího Simona Benoita a sám před gólmanem Anthonym Stolarzem protlačil puk do branky.

Boston po jeho trefě vedl 4:2 a ve zbytku zápasu už si náskok pohlídal. Bruins vyhráli pošesté za sebou a v tabulce Východní konference se posunuli na páté místo, ze kterého ztrácí pouhé dva body na vedoucí New Jersey.

Stejně bodů jako Devils má také druhý Montreal, jenž doma smetl Utah 6:2. Vejmelka v brance hostů zlikvidoval 17 z 23 pokusů a s úspěšností 73,9 procenta za sebou má nejhorší zápas v ročníku. Utah i přesto, že v Montrealu od čtvrté minuty vedl prohrál počtvrté z posledních pěti zápasů.

Dvěma góly výhru Montrealu řídil nejlepší střelec ligy Cole Caufield. Kanadský střelec vylepšil svou bilanci na 12 branek a osamostatnil se před čtveřicí Sidney Crosby, Cutter Gauthier, Bo Horvat a Morgan Geekie.

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
14Detail
LIVE
25Detail
LIVE
04Detail
LIVE
21Detail
LIVE Sam. nájezdy
21Detail
LIVE Po prodl.
23Detail
LIVE
45Detail

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
35Detail
LIVE
62Detail
LIVE
32Detail
LIVE
05Detail
LIVE
63Detail
LIVE Po prodl.
34Detail
LIVE
19Detail
LIVE
43Detail
LIVE Po prodl.
34Detail
LIVE
31Detail
LIVE
--Tipsport1.94.083.44Detail
LIVE
--Tipsport3.074.032.05Detail

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Montreal15552357:4722
2Devils15830452:4422
3Pittsburgh16903455:4521
4Carolina14730454:3820
5Boston17640757:5620
6Tampa15622546:4118
7Flyers15442543:3918
8Detroit15630645:4618
9Toronto15621655:5517
10Ottawa15433553:5617
11Islanders15702650:5116
12Rangers16522735:4016
13Washington15611742:3815
14Florida15611740:4615
15Columbus14520744:4514
16Buffalo15414641:4914
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado15905159:3823
    2Anaheim14731359:4521
    3Dallas15623447:5019
    4Winnipeg14810546:3518
    5Vegas14614346:4218
    6Utah15630649:4618
    7Seattle Kraken14434338:4218
    8Chicago15613548:4017
    9San Jose16433653:5617
    10Kings15334542:4916
    10Vancouver16440846:5316
    12Edmonton16424647:5716
    13Minnesota16423748:5715
    14Nashville17414844:5914
    15St. Louis16503844:6313
    16Calgary163121036:5310

      Vstoupit do diskuze (1)

      Hokej 2025

      Česká hokejová reprezentace
      Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

      Česká hokejová extraliga

      Přestupy v Extralize ONLINE

      NHL

      Přestupy NHL

      Hokej výsledky * Reprezentace

      Doporučujeme

      Články z jiných titulů