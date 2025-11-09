Pastrňák dal v NHL už 399 gólů. Colorado smetlo Edmonton 9:1! Nečas ale bez bodu
Český hokejový útočník David Pastrňák gólem pomohl Bostonu k výhře 5:3 v Torontu a přiblížil se k metě 400 branek v NHL. Zásah v kanadské metropoli byl jeho 399. v zámořské kariéře. Nevydařený zápas za sebou má gólman Utahu Karel Vejmelka, jenž při prohře v Montrealu dostal šest branek. Colorado zvítězilo na ledě Edmontonu vysoko 9:1, ale Martin Nečas si nepřipsal žádný bod.
Pastrňák, jenž na hranici 400 branek v NHL útočí po Jaromíru Jágrovi (766 gólů) a Patriku Eliášovi (408) jako třetí Čech v historii, se na ledě Maple Leafs ve 25. minutě postaral o vítězný zásah Bruins. Český kanonýr se před svou osmou brankou v sezoně blýskl parádní individuální akcí, při níž se skvělou kličkou zbavil bránícího Simona Benoita a sám před gólmanem Anthonym Stolarzem protlačil puk do branky.
Boston po jeho trefě vedl 4:2 a ve zbytku zápasu už si náskok pohlídal. Bruins vyhráli pošesté za sebou a v tabulce Východní konference se posunuli na páté místo, ze kterého ztrácí pouhé dva body na vedoucí New Jersey.
Stejně bodů jako Devils má také druhý Montreal, jenž doma smetl Utah 6:2. Vejmelka v brance hostů zlikvidoval 17 z 23 pokusů a s úspěšností 73,9 procenta za sebou má nejhorší zápas v ročníku. Utah i přesto, že v Montrealu od čtvrté minuty vedl prohrál počtvrté z posledních pěti zápasů.
Dvěma góly výhru Montrealu řídil nejlepší střelec ligy Cole Caufield. Kanadský střelec vylepšil svou bilanci na 12 branek a osamostatnil se před čtveřicí Sidney Crosby, Cutter Gauthier, Bo Horvat a Morgan Geekie.
NHL - Základní část - 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Montreal
|15
|5
|5
|2
|3
|57:47
|22
|2
Devils
|15
|8
|3
|0
|4
|52:44
|22
|3
Pittsburgh
|16
|9
|0
|3
|4
|55:45
|21
|4
Carolina
|14
|7
|3
|0
|4
|54:38
|20
|5
Boston
|17
|6
|4
|0
|7
|57:56
|20
|6
Tampa
|15
|6
|2
|2
|5
|46:41
|18
|7
Flyers
|15
|4
|4
|2
|5
|43:39
|18
|8
Detroit
|15
|6
|3
|0
|6
|45:46
|18
|9
Toronto
|15
|6
|2
|1
|6
|55:55
|17
|10
Ottawa
|15
|4
|3
|3
|5
|53:56
|17
|11
Islanders
|15
|7
|0
|2
|6
|50:51
|16
|12
Rangers
|16
|5
|2
|2
|7
|35:40
|16
|13
Washington
|15
|6
|1
|1
|7
|42:38
|15
|14
Florida
|15
|6
|1
|1
|7
|40:46
|15
|15
Columbus
|14
|5
|2
|0
|7
|44:45
|14
|16
Buffalo
|15
|4
|1
|4
|6
|41:49
|14
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|15
|9
|0
|5
|1
|59:38
|23
|2
Anaheim
|14
|7
|3
|1
|3
|59:45
|21
|3
Dallas
|15
|6
|2
|3
|4
|47:50
|19
|4
Winnipeg
|14
|8
|1
|0
|5
|46:35
|18
|5
Vegas
|14
|6
|1
|4
|3
|46:42
|18
|6
Utah
|15
|6
|3
|0
|6
|49:46
|18
|7
Seattle Kraken
|14
|4
|3
|4
|3
|38:42
|18
|8
Chicago
|15
|6
|1
|3
|5
|48:40
|17
|9
San Jose
|16
|4
|3
|3
|6
|53:56
|17
|10
Kings
|15
|3
|3
|4
|5
|42:49
|16
|10
Vancouver
|16
|4
|4
|0
|8
|46:53
|16
|12
Edmonton
|16
|4
|2
|4
|6
|47:57
|16
|13
Minnesota
|16
|4
|2
|3
|7
|48:57
|15
|14
Nashville
|17
|4
|1
|4
|8
|44:59
|14
|15
St. Louis
|16
|5
|0
|3
|8
|44:63
|13
|16
Calgary
|16
|3
|1
|2
|10
|36:53
|10