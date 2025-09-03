Pohár, nebo nic! Rázné změny Sparty v boji o titul. Šéf Divíšek: Nový impuls byl potřeba
Když Aaron Irving v pražském Centru architektury a městského plánování v pondělí převzal cenu pro nejlepšího beka posledního ročníku extraligy, moderátor Libor Bouček řekl: „Tečka za minulou sparťanskou sezonou.“ Tou, ve které rudý kolos válcoval, než nedokázal v semifinále podřadit a přejet brněnský kopec. Přestavba, změna lídrů, rozšíření realizačního štábu, ale stejný cíl. Titul! Sparta čeká osmnáct let. „Obavy jsou, jako vždy,“ hlásí sportovní ředitel Tomáš Divíšek pro deník Sport.
Stal se z toho každoroční evergreen. Hluché spojení Sparta a mistrovský pohár rezonuje v českém hokejovém prostředí jako snad žádné jiné téma. V minulém ročníku Pražané ovládli základní část s náskokem třinácti bodů na druhý Hradec, v Lize mistrů došli do semifinále a v domácí soutěži vyprovodili z vyřazovací fáze velkého strašáka v podobě obhájců z Třince.
Jenže všechno to pak spláchlo třináct dní semifinálové sady s Kometou, zejména sedmý zápas, který na pražském ledě ovládl poměrem 3:1 pozdější mistr. „Spravedlivé by bylo, kdyby se play off nehrálo, ale když to řeknu za sebe, jsem stoprocentně za. Nejvíc, co může být. Tým, který se nejlépe připraví na poslední měsíc, vyhrává. Chceme, abychom to tentokrát byli my,“ burcuje Tomáš Divíšek.
Spolu s dalšími členy vedení cítil, že navzdory letošnímu zisku bronzu musí reagovat. Ze Sparty se tak postupně poroučela vážená jména jako Vladimír Sobotka, Miroslav Forman, Michal Kempný nebo Valtteri Kemiläinen. Dohromady jedenáct odchodů z osy hlavního týmu.
Loučící se hráče nahradilo prvotřídní zboží převážně ze zahraničí, centr Devin Shore a zadák Mark Pysyk sečtou přes tisíc zápasů v NHL. K tomu se do hlavního města přesunula třeba dosavadní hvězda obranných řad Olomouce Jakub Sirota a po neúspěšném shánění místa v zámoří nedávno i bojovník z ofenzivy Adam Raška.
Signál, že Sparta hledá šelmy hladové po úspěchu, nemohl být hlasitější. „Chtěli jsme