Jablonci pomohlo v Ostravě pyro. Novák: Být hráčem Baníku, byl bych naštvaný
Dlouhým autovým vhazováním asistoval na gól už podruhé v sezoně. Jablonecký obránce Filip Novák znovu vytáhl velkou přednost, kterou ho učil v dánském Midtjyllandu současný kouč Sparty Brian Priske. Stejně jako v Karviné, kde z jeho nabídky skóroval Antonín Růsek, přihrál na rozhodující gól. Tentokrát Laminu Jawovi. „Je to druhá asistence rukou, což je zajímavé. Jestli v tom nejsem náhodou první, kdo má takhle za sezonu z autu druhou přímou asistenci,“ usmál se bývalý reprezentant.
Hodně cenná nahrávka, že?
„Určitě ano, protože jsme toho přežili hodně. Zbytečně jsme se Baníkem nechali zatlačit. Hlavně ve druhém poločase, kdy tam bylo moc centrů a šancí, které domácí nedali. Musím ale pochválit, že jsme si za tím šli. Byl to úplný opak utkání se Zlínem. Bojovali jsme jeden za jednoho, ale takhle to má být každý zápas.“
Dostal vás vůbec v této sezoně někdo takhle do úzkých?
„Asi nedostal. Ale na druhou stranu jsme byli v takovém bloku, že Baník měl těžké to protlačit. Chodily tam centry, měli nějaké hlavy, ale taky si myslím, že jsme byli kompaktní. Důležité bylo, abychom hráli u sebe. Nechali jsme jim ale nějaký prostor na stranách, odkud měli centry a byli nebezpeční. Přece jen na konci tam měli dva vysoké útočníky.“
Vy jste byl jedním z klíčových mužů utkání. V prvním poločase jste vykopl šanci Davida Buchty z čáry. Jak jste to viděl?
„Spíš to začalo mou chybou. Byl tam dlouhý balon, měl jsem ho na hlavě, ale slyšel jsem, že na mě někdo něco zavolal, a to mě zmátlo. Neříkám, že to bylo slovo „pusť“, ale nějaké zvláštní slovo to bylo. (usmívá se) Tak jsem si říkal, že je to asi volné, proto jsem to pustil. Když jsem se ohlédl, byl tam hráč Baníku, který to naštěstí trefil tak, že jsem to ještě mohl zachránit.“
Naopak smůlu jste měl v druhém poločase, kdy jste napálil tyč...
„To se musí dát. Kdy jindy? Beru to na sebe, mohl jsem dát gól. Trošku jsem to zahrál patou a sjelo mi to. Na druhou stranu, kdybych měl trochu víc štěstíčka, padlo to tam. Přece jen to byla vnitřní tyčka, která se odrazila před bránu. Ale Baník měl na druhé straně hodně šancí a nedal je. Alespoň to dopadlo takhle.“
Jak moc vám v závěru pomohlo, že domácí fanoušci odpálili pyro a víc než pět minut se nehrálo?
„Stoprocentně to pomohlo. Dokonce si myslím, že to ovlivnilo zápas. Být hráčem Baníku, byl bych naštvaný. Asi na pět nebo víc minut se zápas zastaví v době, kdy měl Baník tlak. Dostali nás do úzkých, ale když přišla dýmovnice, takticky jsme si řekli, co dělat jinak. Moc jim to neprospělo.“
Znovu jste poskočili na první místo. Berete teď Spartu se Slavií za největší soupeře?
„Za sebe řeknu, že je jako největší soupeře nevnímám. Já tak totiž vnímám každý tým. Vidíte, že minulý týden jsme hráli se Zlínem a jak to dopadlo. Nechci ho podceňovat, ale čekali jsme, že budeme hrát dobře a získáme tři body. Liga je vyrovnaná, každý může s každým prohrát. My musíme jít zápas od zápasu a nepomýšlet na Spartu se Slavií. Ti ať si hrají, jak chtějí. Musíme myslet na nadcházející utkání a snažit se podat takový výkon, abychom byli spokojení. Uvidíme, jak to bude dál.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Jablonec
|15
|9
|4
|2
|20:11
|31
|2
Slavia
|14
|8
|6
|0
|24:8
|30
|3
Sparta
|14
|9
|3
|2
|26:14
|30
|4
Plzeň
|14
|7
|4
|3
|25:14
|25
|5
Olomouc
|14
|6
|5
|3
|14:8
|23
|6
Hr. Králové
|15
|6
|5
|4
|24:20
|23
|7
Zlín
|15
|6
|5
|4
|19:16
|23
|8
Karviná
|14
|7
|1
|6
|24:20
|22
|9
Liberec
|14
|5
|5
|4
|19:16
|20
|10
Bohemians
|15
|5
|4
|6
|13:16
|19
|11
Ml. Boleslav
|15
|3
|4
|8
|21:35
|13
|12
Pardubice
|14
|2
|6
|6
|16:25
|12
|13
Dukla
|15
|2
|6
|7
|10:19
|12
|14
Teplice
|14
|2
|5
|7
|14:21
|11
|15
Baník
|15
|2
|4
|9
|8:19
|10
|16
Slovácko
|15
|1
|5
|9
|6:21
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu