Horolezkyně, kterou nechali zemřít v Nebeských horách: Rázný krok slavné kamarádky
Za žádnou cenu si nechtěli připustit tragický konec! Rodina a přátelé horolezkyně Natalje Nagovicynové (†48), která uvízla na hoře Pobeda Peak, teď ale dostali definitivní důkaz o její smrti...
Ruská moderátorka a modelka Victoria Bonjaová, která byla kamarádkou ztracené horolezkyně Natalji Nagovicynové (†48), je známá tím, že má slabost nejen pro hory. Mezi její partnery patřil například bulharský tenista Grigor Dimitrov. Ona sama má za sebou úspěšné výstupy na tři osmitisícovky, z toho v květnu zdolala samotný Everest.
Televizní moderátorka využila svých kontaktů a zdrojů, aby dala Nagovicynové šanci se zachránit. „V Kyrgyzstánu má jeden podnikatel vrtulník, který tam může létat. A kdyby nám řekli, že je Natalja naživu, kontaktovali bychom Simona Moro. Je to jediný záchranář, který přistál na Everestu ve výšce 7 400 metrů. Proč nám v tom brání? Proč nedostaneme příležitost?“ rozčilovala se na sociálních sítích.
K Natalji měla blízko. Nehodlala se vzdát, když všechny úřady ohlásily konec záchranných operací. Ještě týden po tragédii mávala Natalja dronu ze stanu pod vrcholem. Zlomená noha ji neohrožovala na životě, jen se kvůli ní nedokázala sama dostat z hory. Za to mrazivé podmínky panující v sedmi tisících metrech a docházející zásoby byly život ohrožující každým dnem víc a víc. Bonjaová byla přesvědčená, že kdyby Nagovicynová ještě žila, mohl by jí být pomocí dronu doručen spacák, vařič a sušené maso. Její úsilí nakonec zapůsobilo.
V pondělí Victoria ohlásila, že se jí povedlo přemluvit piloty dronu a sehnala peníze na ještě jeden let. Modlitby přátel ale nebyly vyslyšeny. Po několikaminutovém oblétání místa stanu Nagovicynové musela sama Bonjaová potvrdit nelítostnou pravdu. „Natalja odpočívá v pokoji,“ napsala na svůj Instagram. „Přátelé! Dnes jsme ze základního tábora provedli podrobnou vizuální prohlídku pomocí výškového dronu! A bohužel jsme nuceni konstatovat, že u Natalji Nagovicynové nejsou žádné známky života! Veškeré záchranné operace byly zastaveny a tuto smutnou skutečnost musíme všichni uznat! Veškeré videozáznamy z prohlídky (více než 10 minut) budou osobně předány Nataljině synovi,“ doplnil v prohlášení šéf federace Eduard Kubatov.