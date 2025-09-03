Horolezkyni nechali zemřít v sedmi tisících: Promluvila sestra hrdiny, který za ni položil život!
Byl to zoufalý a předem prohraný boj. Italský horolezec Luca Sinigaglia (†49) přišel o život, když se snažil zachránit svou parťačku Natalji Nagovicynovou (†48), která uvízla v Nebeských horách ve výšce sedmi tisíc metrů nad mořem se zlomenou nohou. Sestra statečného muže nyní vysvětlila, proč se obětoval...
Skupina, s níž Luca i Natalja lezli, dobyla vrchol Pobeda Peak 12. srpna. Od té chvíle ale bylo všechno špatně. Ruska si při sestupu zlomila nohu, když se snažila zachránit jiného parťáka. Dostat ji s těžkým zraněním dolů se zdálo nemožné, proto ji ve výšce sedmi tisíc nechali a vydali se dolů pro pomoc.
Zatímco zbytek skupiny šel dolů, Luca Natalji z výškového tábora přinesl vodu, jídlo, stan a plynový vařič. Ani pak to ale nechtěl vzdát... Když k ní stoupal podruhé s dalšími zásobami, dostal otok mozku a zemřel.
„Nikdy by nikoho nenechal napospas, a už vůbec ne Natalji, se kterou prožil věci, které je velmi sblížily,“ vysvětlila pro The Times Lucova sestra Patrizia.
Oba horolezci se totiž potkali před čtyřmi lety při jiné tragédii. Na hoře Chán-Tengri postihla Nataljina manžela Sergeje mrtvice. Zoufalá horolezkyně s ním navzdory naléhání záchranářů zůstala do poslední chvíle. Až druhý den jí přiměli k sestupu. Právě tento hrůzný zážitek stál u zrodu jejího velkého přátelství s Lucou. „Poté spolu často mluvili a dohodli se, že spolu vyrazí na nějakou další horu,“ řekla Patrizia. Vybrali si velmi těžký kousek - sedmitisícovou Džengiš Čokusu neboli Pobeda Peak v Kyrgyzstánu, která se jim oběma stala osudnou.
„Byl to čin, na který můžeme být hrdí, bohužel se ale kvůli němu k nám už nevrátí,“ uzavřela sestra italského hrdiny v slzách.