Sparta podle Nedvěda: změna nálady v kabině, gólmanské duo drží. Co nové posily?
Trenér Pavel Gross se v branži vypracoval k mezinárodní reputaci, přesto musel v říjnu opustit Spartu a přenechat veslo Jaroslavu Nedvědovi, jenž do té doby vedl Litoměřice v Maxa lize a extraligové střídačce dosud nešéfoval. Pražané letí vzhůru, z desáté figury vystřelili na první. Co za tím je? „Kabina žije, táhne za jeden provaz. Já nejsem žádný kouzelník,“ odmítl 56letý kouč přicházející chválu.
Změna nálady
Bylo veřejným tajemstvím, že se vzduch v kabině pod minulým vedením vydýchal. Na hráčích ležela deka, vztahy se vyčerpaly. Nedvěd přišel, roztáhl rolety a pustil do šatny světlo. „Od prvního dne jsem říkal, že ve Spartě nehrají špatní hokejisti, všechno to jsou dobří hráči. Jenom z nějakého důvodu – pro mě neznámého a po kterém nehloubám, protože je mi to jedno – se jim nedařilo. Je to zkrátka sport. Krizí si procházel Real Madrid, Barcelona, v NHL má slabší období Nashville. Něco jsme si řekli, ale rozhodně jsme neotočili zeměkoulí, aby se otáčela na druhou stranu,“ dával Jaroslav Nedvěd najevo, že ze všeho nejvíc potřebovali hráči povzbudit a uklidnit. „Kluci radši vyhrávají, než prohrávají, mají z hokeje větší radost a tím pádem hrají líp,“ řekl Nedvěd.
Organizace hry
Zprvu přemíra snahy, později byste možná diagnostikovali nesouhlas s taktikou, v každém případě Sparta kolikrát působila chaoticky, nezřídka i otráveně. Jaroslav Nedvěd se svými kolegy vsadili na účelnost, nezahlcovali hráče plnou korbou nových pokynů. „Začali jsme poctivěji z obrany, na to nabalujeme malé věci. Kluci se toho chytli,“ líčil kouč. Sparta si hledí jen sebe. Jasně, že před utkáním hráči vidí pár klipů s důrazem na sokovy vychytávky, symbolizující jeho hru v přesilovce, v oslabení nebo při protiútoku. Zároveň je Sparta natolik sebevědomá, že necítí nutnost pitvat oponenta do mrtě kvůli odkódování jeho DNA. „Potřebujeme mít vlastní organizaci hry, a jestli proti nám nastupuje Červenka nebo Zelenka je úplně jedno. Hrajeme svůj hokej, jde nám o to, abychom ve své hře byli dobří. Pak budeme moci porazit kohokoli,“ mínil Nedvěd.
Gólmani drží – jeden jak druhý
Možná jste sami cítili, že nad Jakubem Kovářem na Spartě se pomalu zavírá voda a na jaře se po konci smlouvy rozloučí. Ze strany klubu se nekonaly vytrvalé prosby, aby 34letý gólman setrval i v další sezoně. Došlo například na oťukávání Českých Budějovic, věci se však změnily a do značné míry kopírovaly Kovářův vzmach v brankovišti. Kdo jej viděl například před šesti dny v Hradci (4:1), kroutil hlavou, co stále dovede. Byl zcela ponořený do děje, zneškodnil sadu obrovských příležitostí. „Před pár dny mi i pár kamarádů říkalo, že si hokej zase užívám. Chytil jsem nový vítr a je fakt, že za ty necelé čtyři roky se tu po brankářské stránce cítím nejlíp. Doufám, že si to zvládnu udržet a že týmu budu dál pomáhat,“ vykládal Kovář upřímně. Vysoký standard si nadále drží i Josef Kořenář, v úterý v Pardubicích (39 zákroků při výhře 2:1p) byl excelentní.
Kousalovo znovuzrození
Je tam, kde ho Sparta potřebovala. Křídlo Pavel Kousal se konečně měrou vrchovatou stará o ofenzivní produkci. Pod tíhou výčitek za jarní vypadnutí z play off po hrubé defenzivní chybě se zlepšil i dozadu. Už za Grossovy éry vystřihl při výhře nad Boleslaví 7:3 tříbodový výkon, ale pod Nedvědem si za 16 utkání drží průměr jednoho zápisu na zápas, což rozhodně nebývalo zvykem. Zcela explodoval v Plzni, kde dal rychlý hattrick a ještě asistoval. „Minulý rok jsem dal první gól snad v 27. kole v Boleslavi do prázdné. Říkal jsem si, že se to nesmí opakovat,“ přiznal obrozený střelec.
12
Tolik gólů má zatím na kontě útočník Pavel Kousal, stihl tak o dva zásahy víc než za celou minulou sezonu. Měl by překonat osobní maximum (15) z Mladé Boleslavi.
Vládne jednoduchost
Sparťanský projev v uplynulých dvou základních částech zasluhoval vysoké estetické známky, nápadité kombinace bavily O2 arénu. Jenže hokej není krasobruslení, což v hlavním městě dlouho těžko chápali, ve vyřazovací fázi tudíž platili drsnou daň. Nyní si rudá mašina razí přímočařejší cestu: obránci si nekomplikují život při rozehrávce, kudrliny v útoku vystřídal silnější tah na branku. Není náhodou, že úspěšné mančafty poslední doby Sparta, Liberec a Pardubice vyšlou na gólmany každým hracím dnem přes 30 střel. Nedvědovy zákony zní jasně a jsou účelné.
109
Nejaktivnějším mezi ligovými zakončovateli je dosud kapitán Sparty Filip Chlapík, který jako jediný překonal hranici sta střel.
Práce na speciálních týmech
Pražská parta dlouho hledala tvar v početních převahách. Po letním odchodu Valtteriho Kemiläinena tu najednou nebyl jasný dispečer první přesilovky, předchozí kouč Pavel Gross zkoušel dokonce formaci o pěti útočnících. Nedvěd konzervativněji vsadil na beka Marka Pysyka a dříve odzkoušenou dvojku Krejčík – Irving. Kombinace sparťanům štymuje, úspěšnost zvedli už na 19,2 procenta. V oslabení zase prosazují bojovnost i obětavost, tým z hlavního města například vede statistiku Radegast index. A snad s výjimkou Davida Němečka zlepšil také disciplínu.
A co dál – přijdou posily?
Přes veškerý výsledkový i herní posun u Sparty vnímáte, že potřebuje posílit kvůli bitvám o titul. Zvlášť když je náchylná k častým zraněním. V defenzivní složce chybí gólová podpora minule jednadvacetigólového Aarona Irvinga, jenž se dosud trefil jednou. Dozadu by se hodil i tvrdší pořízek, který však nebude nevyzpytatelným hráčem jako David Němeček. „Směrem k play off bychom asi potřebovali mít kádr malinko širší,“ přikývl Jaroslav Nedvěd. „Máme dva hráče na dlouhodobé marodce, je to nutnost. Zda se to stane teď, za týden, za měsíc? Nehoří. Určitě se každý den nedívám na parkoviště, zda už přijel nový hráč. To určitě ne.“
