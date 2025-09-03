Smrt fotbalisty Timpa (†33) po 14 dnech pátrání: Kamarád popsal pozadí tragédie!
Čtrnáct dní pátral havířovský fotbalový klub, rodina a kamarádi po zmizelém hráči Tomáši Timpovi (†33). O víkendu ale přišla zdrcující zpráva, nadaný záložník byl nalezen mrtvý. Člen předsednictva klubu a Timpův kamarád Lukáš Šuniar teď pro Deník o tragédii promluvil.
„Byl vždy pozitivní, usměvavý, ochotný a příjemný kluk, kámoš. Nepamatuji si ho jinak, než jako super kluka, který měl spoustu přátel a všichni ho měli rádi, protože pokud mohl, tak vám vždy pomohl. V kolektivu byl oblíbený,“smutně popisuje svého kamaráda Lukáš Šuniar, člen předsednictva oddílu TJ Slovan Havířov. Tomáše Timpa i jeho rodinu znal od malička.
Když zmizel, přátelé rozjeli hledání na vlastní pěst. Sám fotbalový klub prosil o pomoc s informacemi. Dlouho všichni věřili v dobrý konec. „Myslel jsem si, že je v zahraničí. Dlouho tam pracoval, takže jsem to bral tak, že sedl s pasem do auta, koupil si nový mobil a číslo a odjel,“ líčil své pocity Šuniar.
Beze stopy se navíc neztratil poprvé. „Už se to stalo, že na čtrnáct dní zmizel a byl někde v Chorvatsku na nějaké pařbě. Proto jsem si myslel, že to bude něco podobného. Říkal jsem si, že takhle třeba chce řešit nějaké problémy, které mohl mít, ale to jen odhaduji. Nijak se totiž nesvěřil, že by ho něco trápilo. A to jsme spolu často komunikovali,“ dodal Šuniar.
Klub příčinu smrti Tomáše Timpa nekomentoval, spekuluje se ale o sebevraždě kvůli psychickému stavu. Nikdo ale neví proč by se k takovému kroku uchýlil. „ Ani když jsme oslavovali postup, tak nic neřekl. Že by něco aspoň naznačil v alkoholu, že ho něco štve. Vůbec nic. Přitom v týmu měl kámoše, se kterými byl denně, věřil jim. Nechápu to,“ diví se Šuniar.
O víkendu čeká Havířov další zápas. Hráči do něj nastoupí s černými páskami a klub také nechá navždy vyřadit číslo 15, které Timp nosil na dresu. Kamaráda si budou dál připomínat i v šatně. Před stadionem bylo také zřízeno pietní místo s fotografií, kam chodí fanoušci zapalovat svíčky.