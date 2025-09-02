Stěhování ze Španělska do Anglie Krejčímu schválila partnerka: Domča řekla »ano«!

Před týdnem dal sbohem Španělsku, o víkendu se zabydlel v Anglii a teď se v Česku s reprezentací připravuje na páteční kvalifikaci MS v Černé Hoře (20:45, ČT sport). Podporu partnerky a české miss 2023 Dominiky Němečkové (25) potřebuje Ladislav Krejčí (26) v rušných chvílích víc než jindy.

Přesun z katalánské Girony, která leží kousek od vyhřátého moře, do Wolverhamptonu uprostřed Anglie, kde je během roku průměrně o osm stupňů méně, Krejčí probíral i se svou drahou polovičkou: „Reagovala pozitivně, byla za mě ráda. Život v Anglii bude rozdílný, ale jde o to, že jaké si to člověk udělá, takové to má,“ prohodil s úsměvem Krejčí.

Domča je jeho prvním fanouškem na každém kroku. Letěla s ním ze Španělska k podpisu kontraktu do Wolverhamptonu, v neděli společně zašli na Letnou zafandit Spartě. Hlavním tématem posledních dnů byly podrobnosti přestupu. „Spekulací bylo hrozně moc, musel jsem rodině a blízkým vysvětlovat, jak to ve skutečnosti je,“ pokračoval Láďa.

Chaos i na hřišti

U »Vlků« stihl před reprezentační pauzou jen jeden trénink, přesto se málem hned v sobotu proti Evertonu (2:3) dostal do hry. Neklaplo to jen proto, že se zranil jeden ze spoluhráčů a trenér změnil plán. Zkrátka týden plný chaosu se vším všudy!

„Jsem rád, že už je po všem a mám klid, bylo toho hodně. Jak jsem byl v jednom kole, tak se teď strašně rád vracím do prostředí, které znám. Hned jsem na srazu pocítil atmosféru domova,“ dodal Krejčí.

