Potíže ČT před startem hokejové extraligy: Záruba boural ve tmě!
Zlatý hlas, u tolika fanoušků oblíbený, zůstal neporušen. Ale jinak si hokejový komentátor Robert Záruba (58) z České televize stále líže rány po nehodě na kole.
ČT se chystá na jubilejní 70. ligovou sezonu, ale musí se minimálně na začátku obejít bez šéfkomentátora Záruby. Podle informací Blesku se muž, který byl za mikrofonem u mnoha hokejových úspěchů včetně vítězné olympiády v Naganu v roce 1998 i loňského zlata na domácím šampionátu, před pár týdny vyboural na kole.
Z incidentu si prý odnesl hodně modřin v obličeji, musel nosit »krunýř« na krku – a zlomenou ruku má dodnes v sádře! Co se tedy přesně stalo? Jak bylo zranění vážné? „Nic. Dobré to bylo, fakt nic světoborného,“ snažil se Záruba zlehčit následky. „Byla to blbá srážka ve tmě s tím, že ten protijedoucí cyklista nesvítil,“ popsal Blesku.
Bez helmy ani kilák!
Každopádně komentátor známý svou pilností a precizní přípravou se teď na Kavčích Horách se jen tak neukáže. „Pracuju z domova, už píšu scénáře na olympiádu. Je to složitější kvůli nasazení na obrazovku, ale Jirka Hölzel mě zastoupí,“ zmínil kolegu.
Možná mu bleskla hlavou i kampaň další členky sportovní redakce ČT Kateřiny Nekolné (50), jejímuž tatínkovi se vyjížďka bez ochrany hlavy stala osudnou: „Noste helmy, může vám zachránit život. Bez ní jste za jízdy jako nazí.“ Záruba pro Blesk ujistil: „Já nevyrazím bez přilby dál než kilometr, už dřív před touhle kampaní jsem několikrát letěl přes řídítka, takže si dávám pozor.“
|Česká televize může odvysílat z nejvyšší hokejové soutěže znovu jen maximálně 36 přímých přenosů.
Expert pro Blesk: Za volantem opatrně!
Sám se v rozhovoru s Bleskem přiznal: „Neměl bych s tou rukou v sádře moc řídit.“ Jak vidí tohle šoférování maroda Roberta Záruby dopravní expert Roman Budský? „Je to vždycky individuální. Pokud by ho zastavila policejní hlídka a on by prokázal, že ho zranění nijak neomezuje a může řídit, tak nehrozí žádný postih. Takže nevidím problém. Ale obecně bych se řídil doporučením lékaře a vyvaroval se v autě riskantních manévrů. Vždycky je potřeba si říct: Tohle už je o hubu!“ komentoval Budský a s úsměvem přidal vlastní zkušenost: „Já jsem třeba doktora poprosil, aby mi vytvaroval sádru na zlomenou ruku přímo na volant.“