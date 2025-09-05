Nejhorší EuroBasket ve španělské historii? Obhájci končí ve skupině, hořké loučení legendy
Česká blamáž na EuroBasketu 2025 nebyla osamocena. Ve čtvrtek padla kosa i na španělský kámen. Omlazený tým obhájců titulu z roku 2022 nestačil na Řecko a balí kufry. Celkově si ve vyrovnané skupině v Limassolu Španělé připsali 2 výhry a 3 prohry. Jinde by to bohatě stačilo na postup do play off, tady ale ne a tým renomovaného kouče Segia Scariola končí mnohem dřív, než se čekalo. A sám Scariolo už se na lavičku reprezentace nevrátí.
Ve Španělsku píšou o nejhorším EuroBasketu v dějinách země. To má tato světová basketbalová velmoc s Českem podobné. Až na to, že španělské ambice byly docela logicky někde úplně jinde. Je ale potřeba dodat, že po titulu v roce 2022 začalo docházet ke generační obměně. Ta u Španělů měla svůj vrchol právě letos na EuroBasketu.
Scariolo vzal na Kypr tým mládenců, kde vyčnívali dva talentovaní teenageři Sergio De Larrea a Mario Saint-Supery. K nim byl sice na turnaji MVP minulého šampionátu Willy Hernángomez, jeho bratr Juancho nebo třeba i Darío Brizuela či posila z NBA Santi Aldama, ale Španělé od začátku turnaje nebyli ve své kůži.
Ukázalo se, že matadoři typu Rudy Fernández nebo Lorenzo Brown chyběli. Scariolo sice měl k dispozici šest obhájců zlata, tedy padesát procent sestavy, na čemž se určitě stavět dalo, ale týmově si to nesedlo. Pády s Gruzií, Itálií a Řeckem Španělům zlomily vaz.
„Cítím vnitřní klid a mám čisté svědomí. Dal jsem do toho všechno, co jsem měl,“ řekl po utkání s Řeky Scariolo po velkém neúspěchu. Po letech kralování španělského basketbalu v Evropě je to tak těžké procitnutí. Španělsko naposledy nezískalo medaili na evropském šampionátu v roce 2005. A že by obhájce titulu neprošel sítem základní skupiny, to se v novodobé éře basketbalu nikdy nestalo.
Přesto Scariolovi na tiskové konferenci po turnaji tleskali přítomní novináři vestoje. Reprezentaci Španělska vedl v letech 2009 až 2012, pak se na lavičku v roce 2015 vrátil a zůstal na ní až dosud. Je tak podepsán pod titul mistrů světa 2019, dvě olympijské medaile i čtyři zlaté z EuroBasketu (2009, 2011, 2015 a 2022). Duelem s Řeckem se loučil, odchází totiž na lavičku Realu Madrid.
Takhle končí nejslavnější a nejúspěšnější kouč historie španělské reprezentace, paradoxně debaklem a brzkým výpadkem.