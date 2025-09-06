Nedvěd: S tlakem jsem problém neměl, tahle generace je křehčí. Proč odmítl Litvínov?
Se Spartou má dva tituly ze startu milénia. V klubu dělal Jaroslav Nedvěd (55) tři roky asistenta trenéra a nyní jako hlavní kouč partnerských Litoměřic v první lize vychovává budoucí sparťany. Odmítl proto dokonce nabídku šéfovat střídačce Litvínova. Dříve vynikající obránce nabízí svůj osobitý pohled na tlak, který v pražském týmu panuje.
Umím si představit, že leckterý prvoligový trenér by na nabídku z extraligy kývl bez zaváhání. Vy ne. Bylo důvodem i teoretické povýšení do Sparty, kdyby se časem rozhodla pro změnu kouče?
„Takhle vysoko ani daleko se nedívám. Sparta má kvalitní tým i výborného trenéra. Určitě jsem nezůstal v Litoměřicích, abych číhal zezadu na to, až Sparta udělá chybu. Litvínov by mi ve finále pomohl víc, protože by se dalo ukázat, že tam rok dva zvládnu. Pak by krůček do Sparty byl jednodušší než z Litoměřic. Takhle ale nepřemýšlím. Přeju Spartě, ať se jí daří.“
Jste v kontaktu se současným trenérem Sparty Pavlem Grossem?
„Po telefonu celkem často. Bavíme se ohledně hráčů. Jako klub s ním komunikujeme prakticky každý den, ale většinou to řeší manažer Litoměřic Patrik Martinec. Já jsem na ledě, on mezitím vyřizuje organizační věci. Mně pak dodají výsledek, který hráč odjíždí do Sparty. S Pavlem osobně mluvím jednou za čtrnáct dní, ale když jsme teď s Litoměřicemi trénovali na Spartě, bavili jsme se u kafe každý den. Probírali jsme záležitosti kolem konkrétních hráčů.“
Proč jste vzal svěřence do Prahy?
„Aby kluci nasáli atmosféru. Až jednou budete hrát za Spartu, tohle bude vaše kabina. Podmínky jsou tam lepší. Na Spartě jsme trénovali už druhým létem.“
Probíráte pak s koučem Grossem i jednotnou cestu Litoměřic a Sparty, společné herní schéma?
„Kostru ano. Že my pak v nějakém zápase vedeme deset minut před koncem 2:1 a začneme hrát trošku něco jiného než Sparta, protože usoudíme, že budeme hrát víc zezadu, to jsou detaily. Oba chceme předvádět agresivní a rychlejší hokej, to máme nastavené plošně.“