Moderátor ČT Stach pomohl běžci a varoval: Pokračovat znamená smrt!

Daniel Stach pomohl kolabujícímu běžci do cíle.
Po závodě skončil Janis v péči lékařů.
Janis Mach měl v závěru závodu problém s nohama, které ho odmítaly poslouchat.
Janis Mach měl v závěru závodu problém s nohama, které ho odmítaly poslouchat.
Machovi pomáhal do cíle Daniel Stach.
Daniel Stach za svou práci získal řadu ocenění.
Moderátor Daniel Stach.
Moderátor Daniel Stach.
Dobří lidé ještě nevymřeli! Moderátor vědeckého pořadu Hyde Park Civilizace České televize Daniel Stach (37) zachraňoval vyčerpaného běžce.

Janis Mach (22) na desetikilometrové trati závodu Birell Grand Prix poprvé spadl už na 7. kilometru. Posledních pár metrů před cílem sebou seknul na zem znovu – a vtom přispěchal na pomoc Stach, který energickým komentářem doprovází třeba i klání ve vodním slalomu. „Ani nevíte, jak moc mě to štve, ale měl jsem to radši vzdát,“ přiznal Mach, který dvakrát skončil v sanitce v péči zdravotníků.

„Jsem moc rád, že je v pořádku,“ vzkázal Stach, jenž se za šlechetný čin dočkal poděkování. „Dostal se už za hranu,“ uvedl moderátor k vyčerpanému běžci a vzpomněl si, jak tohle téma probíral v ČT s odborníkem na sportovní medicínu Jiřím Dostálem: „Mozek říká: Jsem na hraně přežití. Pokud budu pokračovat, dojde ke smrti.“

