Siniaková má dáreček: Vyučuje češtinu

Siniaková vyučuje češtinu
Úspěšné deblistky Taylor Townsendová a Kateřina Siniaková
Townsendová se Siniakovou mají na kontě několik společných výher
Spolu jim to klape!

Klape jim to na kurtu i mimo něj. Kateřina Siniaková (29) dostala od parťačky Taylor Townsendové (29) náušnice.

„Za to překvapení jsem moc ráda,“ svěřila se Siniaková, která zatím dáreček veřejnosti neukázala. Svou americkou parťačku na oplatku učí česky. „Jedem, pojď, nespi, tyrkysová,“ chlubila se Townsendová.

„Tím nespi myslím, aby nespala na síti,“ vysvětlila Katka. Pokud to dnes (18:00) ve finále na US Open sehrané dvojce klapne, oslaví už čtvrtý společný grandslamový titul. „Jsem ráda, že jsme kamarádky, hodně jsme se sblížily,“ dodala poslední česká zástupkyně na turnaji.

