Šéfredaktor RS České televize Dusík reaguje na odchod Nekolné: Ještě jsme spolu neskončili!
Bezmála 25 let chodila do Redakce sportu na Kavčích horách s úsměvem, jenž ji ale přešel. Proč? „Je tam dost DUSno,“ narážela Kateřina Nekolná (50) na atmosféru pod vedením Michala Dusíka (54), když se v úterý s ČT loučila. A Blesk se šéfredaktora zeptal: Co vy na to?
Odchod dlouholeté moderátorky Sportovních zpráv bere ryze profesionálně. Bez sentimentu, s nadhledem, v klidu. »DUSnou« atmosféru nekomentoval: „Děkuji Kateřině Nekolné za odvedenou práci v Redakci sportu České televize,“ vzkázal Katce na cestu Dusík.
„Přeji jí za celou redakci, ale především za sebe, hodně štěstí a úspěchů v nové roli,“ dodal. Nekolná teď bude pracovat v tiskovém oddělení Fotbalové asociace České republiky, kde bude tiskovou mluvčí ženské reprezentace i nejvyšší soutěže – Fortuna ligy.
Dusík věří, že si i přes lehce dramatický odchod Kateřina vezme z Pankrácké pláně do nového zaměstnání hlavně to pozitivní. „Jsem rád, že v nové práci využije i svých zkušeností získaných v České televizi,“ konstatoval Dusík, který je rovněž předsedou Klubu sportovních novinářů.
Připomněl, že spolupráce s Kateřinou tak úplně nekončí: „Bude pomáhat propagovat ženský fotbal, který dostává ve vysílání ČT sport stále více prostoru. Takže s námi bude nadále úzce spolupracovat,“ nemůže se dočkat nových zítřků.