Zdrcená Navrátilová po smrti vévodkyně z Kentu: Prozradila privilegium!
V ten moment se hnulo srdíčko tenisových fanoušků na celém světě. Vévodkyně z Kentu v roce 1993 utěšovala po finále Wimbledonu Janu Novotnou (†49). Teď po smrti Katharine (†92) obě dámy roní slzy v nebi... A tady na zemi za aristokratkou pláče další česká legenda - Martina Navrátilová (68).
Ta od vévodkyně převzala nejcennější tenisovou trofej hned sedmkrát, naposledy v roce 1986. „Je mi velmi líto úmrtí Její královské Výsosti, vévodkyně z Kentu, které jsem měla tu čest říkat Katharine. To, co pro mě osobně udělala, bylo úžasné, ale ještě úžasnější bylo, kolik milionů lidí po celém světě pozitivně ovlivnila. Odpočívej v pokoji a moc ti děkuji za všechno dobro, které jsi vykonala," napsala v emotivním komentáři na sociálních sítích Navrátilová.
Slzy Novotné
Česká tenistka v roce 1993 po wimbledonské prohře se Steffi Grafovou (56) plakala člence britské královské rodiny na rameni. Katherine pak čelila otázkám, zda konejšením neporušila protokol. „Možná si to někdo nemyslí, ale jsme lidé. A z mé strany to byla přirozená reakce, když jsem viděla, jak Jana pláče,“ odpověděla.
Novotné tehdy vévodkyně z Kentu předpověděla triumf, jehož se na posvátné trávě v Londýně dočkala v roce 1998.
Sladká dáma
Když šampionka v listopadu 2017 podlehla rakovině, kondolovala právě i její utěšitelka s modrou krví: „Jana Novotná byla odvážná sladká dáma se skvělým smyslem pro humor. Jsem velmi zarmoucena zprávou o její smrti, všechny mé myšlenky směřují k její rodině. Wimbledon bez ní už nikdy nebude stejný.“
Nyní se setkají znovu na onom světě. Buckinghamský palác oznámil, že Její výsost zemřela ve čtvrtek obklopena rodinou. S princem Edwardem (89), bratrancem královny Alžběty II. (†96), měla tři děti. Smutek drží spolu s Británií i český tenis...