Motocyklový závodník Salač po děsivé nehodě: Naživu díky helmě
V obchodě stojí replika téhle přilby bratru 13 tisíc korun. Ale kdyby ji Filip Salač (23) ve Velké ceně Katalánska neměl, mohl by zaplatit tím nejcennějším!
Českého jezdce Moto2 v nedělním závodě sestřelil ze sedla Španěl Navarro a motorka, která váží přes dva metráky, mu přejela hlavu. Fanoušci s obavami odvraceli zrak. „Dnes jsem měl v závodě opravdu smůlu, ale vlastně i obrovské štěstí, že tohle píšu,“ ozval se Salač. Děkoval bohu a výrobcům motorkářského vybavení, že nad ním při děsivě vypadající nehodě drželi ochrannou ruku.
Chytrá skořápka
„Nemám nic zlomeného, takže uděláme všechno pro to, abych se vrátil příští týden v Misanu,“ dodal člen stáje Elf Marc a ukázal fotku, jak dopadla helma. Jen pár škrábanců, to člověku hlava nebere! Salačova přilba z odolného karbonu od amerického výrobce využívá totiž speciální technologii – »chytrou skořápku«, která se při nárazu zmačká, aby pohltila většinu energie. A to spolu s dalšími bezpečnostními prvky na kombinéze, rukavicích a botách nejspíš českému motocyklovému závodníkovi zachránilo krk!