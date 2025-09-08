Dobré srdce moderátora Stacha: Kolabujícímu běžci pomohl do cíle
Většina diváků zná Daniela Stacha (37) nejspíš jako moderátora, který umí vtáhnout do neobyčejných témat, často z oblasti vědy. Při sobotní noční akci Birrell Grand Prix se ale ocitl v úplně jiné roli! Přímo před očima mu kolaboval jeden z běžců, který skoro nebyl schopen doběhnout do cíle. O vytoužený moment ale Stach nechtěl mladíka ochudit a tak se rozhodl mu pomoct.
Na první moment dost děsivou podívanou zveřejnil na sociálních sítích samotný běžec Janis Mach. „No, co k tomu říct. Mám prostě problém s tím, že i když tělo volá, že už je to moc, hlava je v závodě jak pitbull, který vidí jen cíl a nic jiného. Jsem prostě tvrdohlavý,“ krčil rameny závodník, který své tělo neposlechl.
„Ani nevíte jak moc mě to štve, ale měl jsem to radši vzdát. Na 7. km jsem začal padat, z čehož jsem se ještě nějak vzpamatoval, ale 900 m do cíle jsem chtěl mít i přes to aspoň úctyhodný čas, tak jsem přidal a finišoval jsem s dalšími dvěma závodníky, což mě dost vyždímalo,“ popisoval běžec, který na záběrech několikrát upadá a z posledních sil se s pomocí pohotového moderátora Daniela Stacha zvedá zpátky na nohy. „A zbytek už vidíte na videu.. To, co se dělo potom v sanitce, kde jsem nakonec byl 2x, nikomu nepřeju. To byl hnus,“ povzdychl si Mach, jehož bratr Nikos se rovněž sobotní akce zúčastnil.
„Deset kilometrů. Já 37:39 a bráchu trochu zpomaloval moderátor ve finiši, takže 34:13. Oba jsme frajeři,“ napsal s humorem Janisův sourozenec, který zveřejnil fotku svého bratra ve chvíli, kdy byl v péči lékařů. Ačkoliv Mach nejspíš svůj čas nezapíše jako rekord, rozhodně na závěr závodu bude ještě dlouho vzpomínat.
„Pocity nahoru dolů, štěstí a smutku, který ti dá jen sport,“ okomentovala Janisův příspěvek atletka Kristiina Mäki (33), která jako profesionální běžkyně sama nejlépe ví, jak kruté i krásné příběhy umí sport psát...