Plzeň do Říma: Vozábal (ještě) v Táborsku, letět má Strnadova pravá ruka

Impotentní kolo, Slavia jako nároďák a pomalá Sparta. Baník klesá dál, co Hyského posily? • Zdroj: iSport.cz
Martin Vozábal na tiskové konferenci Táborska
Plzeňský šéf Adolf Šádek
Adolf Šádek po zápase Viktorie
Jonáš Bartoš
Chance Liga
Plzeňská Viktoria začíná pod trenérem Martinem Hyským novou evropskou éru. Kouč po své sobotní ligové premiéře na lavičce Viktorie proti Bohemians (1:0) zažije ve čtvrtek večer ještě ostřejší start – poprvé v kariéře odtrénuje zápas v Evropské lize, Západočeši se představí na půdě AS Řím. Nové pořádky nastávají i ve vedení západočeské organizace – s Táborskem už má být podle informací Sportu dohodnutý příchod Martina Vozábala na pozici sportovního ředitele, v letadle do Říma má s výpravou být i pravá ruka majitele Michala Strnada – Marek Šmrha, někdejší investiční ředitel finanční skupiny Penta.

Martin Vozábal sledoval v sobotu v Ďolíčku zápas Plzně na Bohemians, který Západočeši zvládli výhrou 1:0 za tři body. Současný výkonný ředitel Táborska seděl na tribuně blízko důležitých lidí z plzeňského vedení – o řadu nad ním byli vrchní boss Adolf Šádek, sportovní ředitel Daniel Kolář, agent Daniel Smejkal (mimo jiné zastupuje i nového plzeňského trenéra Martina Hyského), v „plzeňské“ sekci nechyběli ani zástupci skautského oddělení František Mysliveček a Jan Říčka či člen dozorčí rady klubu Jaromír Hamouz.

Vozábal mohl s Plzní letět i ve středu na utkání Evropské ligy do Říma, ale aktuálně se soustředí především na svou práci v Táborsku, které hraje v sobotu doma důležitý zápas proti béčku Slavie. Také proto zůstal na jihu Čech, zajímavý výjezd na Apeninský poloostrov vynechá.

Kluby už mají být nicméně dohodnuté na tom, že po skončení podzimní sezony ve druhé lize (zbývají odehrát tři kola) Vozábal nastoupí naplno do Plzně, kde se brzy oficiálně stane sportovním ředitelem. Funkci převezme po Danielu Kolářovi, který by měl naopak zamířit na FAČR.

Strnadova pravá ruka

V plzeňské výpravě do Itálie by mělo být také jedno zajímavé jméno – s týmem má odcestovat i Marek Šmrha, který má v klubu fungovat jako pravá ruka majitele Michala Strnada. Dříve působil jako investiční ředitel finanční skupiny Penta, brzy by se mohl stát i součástí struktur vedení plzeňského klubu.

Sport oslovil plzeňský klub s dotazem na Martina Vozábala i Marka Šmrhu a jejich možní zapojení do západočeské organizace, během pondělí odpověď nepřišla. 

Viktoria ještě pod Miroslavem Koubkem rozjela hlavní fázi Evropské ligy remízou na Ferencvárosi (1:1), kde tým přišel o tři body proti oslabenému soupeři jednou z posledních akcí zápasu. Tým po následné domácí ligové ztrátě se Zlínem (0:1) dočasně převzal asistent Marek Bakoš, pod jehož vedením mužstvo porazilo 3:0 švédské Malmö.

V Římě zažije evropskou premiéru na plzeňské lavičce Martin Hyský, Viktorii čeká špičkový italský soupeř pod vedením trenéra Giana Piera Gasperiniho, který strávil posledních devět let na lavičce Bergama, středečního soupeře Slavie v elitní Lize mistrů.

