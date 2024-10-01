Trunda, Kania či Záruba. Kdo a jak reagoval na prohlášení Slavie, Plzně a Baníku
Vyvolalo to velký ohlas. Úterní společné prohlášení tří fotbalových klubů (Slavia Praha, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava) o odebrání akreditací novinářům deníku Sport se na sociálních sítích řešilo téměř celý den. K nevšední situaci se vyjádřilo i několik známých tváří včetně předsedy FAČR Davida Trundy či libereckého majitele Ondřeje Kanii. A jak reagoval Robert Záruba, šéfkomentátor České televize? Podívejte se sami. Stanovisko redakce deníku Sport najdete ZDE >>>
Robert Záruba, šéfkomentátor ČT
Ondřej Kania, majitel Liberce
„Měl bych mnoho osobních důvodů k tomu, aby se Slovan k téhle výzvě přidal. V určitých momentech minulé sezony se někteří konkrétní novináři dle mého názoru zcela neprofesionálně a účelově, aniž by o mě cokoliv věděli a aniž by se mnou kdykoliv mluvili, snažili vytvořit obraz toho, že jsem nějaký egomaniakální, narcisistní kretén… Ale uznávám, že do určité míry jsem si to zavinil sám a chvílemi jsem nepochybně jako egomaniakální a narcisistní kretén působil. Nicméně ani na vrcholu své tehdejší nevraživosti vůči nim, jsme nepřistoupili k tak extrémnímu kroku, že bychom v demokratické, svobodné společnosti, odebrali médiím akreditace a de facto jim zakázali vstup na stadion. Občas je potřeba podívat se do zrcadla a říct si: ‚Ok, možná se chovám jako kretén.‘ Já to udělal. Vztahy se urovnaly a myslím, že nemáme s nikým problém. Eskalovat z ješitnosti není žádné chlapáctví. Naopak. Je to ukázka slabosti.“
David Trunda, předseda FAČR
„Situaci sledujeme, názor můj a asociace je v podstatě stejný. Myslím, že je důležité, aby se vše řešilo s klidnou hlavou. Bohužel události, které momentálně nastaly, tomu moc nepomáhají. Je důležité pojmenovat, kde problém je, kde vznikl. Každopádně by mělo dojít ke zklidnění celé situace. Byl bych rád, kdybych já osobně, i celá asociace, k tomu mohla přispět. Moje osobní zkušenost je taková, že mediální prostředí v Česku je někdy velmi zlé. Míra mezi spekulací a lží je tenká, ale musí se oddělovat. Mám s tím osobní zkušenost v rámci předvolebních bojů. V pozici předsedy chci najít míru komunikace, která bude přijatelná pro všechny. Člověk si musí uvědomit, že když se nenapíše pravda, nezasáhne to jen sportovní prostředí, ale i rodiny, koncepci, partnery, hráče, impakt je pak drtivý a náprava těžká. Nemělo by se, ať z jedné nebo druhé strany, říkat věci, které jsou lživé a nepravdivé. Důležité je najít řešení.“
Klub sportovních novinářů
„V souvislosti s dnešním prohlášením tři fotbalových klubů vydává KSN následující stanovisko: Klub sportovních novinářů důrazně odmítá jakýkoliv způsob nátlaku na nezávislost médií. Pokud má někdo pocit, že dochází k porušování etického kodexu, potom má možnost obrátit se na etickou komisi KSN, k čemuž nedošlo. Podobně jako by měl novinář být při své práci vázán pravidly tohoto kodexu, tak má zároveň právo na přístup k informacím a toto právo bude KSN vždy hájit.“
FC Rokycany
„Společné prohlášení jednoho klubu. Rozhodli jsme se, že žádnému novináři ani médiu neodebereme akreditace na naše domácí zápasy. Pan Havránek je u nás nadále vítán.“
Marek Táborský, tiskový mluvčí hokejové Sparty
„Jsme okamžitě připraveni v rámci solidarity poskytnout redaktorům deníku Sport jednu celosezonní akreditaci navíc.“
Darina Vymětalíková, reportérka ČT
„Žurnalistika se z obýváku fakt dělat nedá. A z hlediště se k rozhovorům fakt nedostaneš. Nekomentuju to rozhodnutí samotné, ale doufám, že tvůj tweet je sranda, kterou jsem nepochopila (což je klidně možný). I když v roce 2025 si asi influenceři fakt vystačí s TV v obýváku a lidi jim to žerou.“
