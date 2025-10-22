Boston rozbrečel Marchanda: prozradil, jestli se vrátí. Pastrňák v nečekaných emocích
Byl to nejlepší kauf uplynulé sezony. V březnu si Florida pořídila útočníka Brada Marchanda z Bostonu za volbu v prvním kole draftu. Veterán v letech pak v play off nasázel deset branek, včetně dvou vítězných v úspěšném finále s Edmontonem. Po zisku Stanley Cupu s Panthers podepsal na dlouhých šest let. V noci na středu se poprvé vrátil na led klubu, v němž strávil šestnáct ročníků. Očekávané uvítání mělo grády i emoce, hnulo rovněž s Davidem Pastrňákem.
Hosté ovládli duel 4:3 také zásluhou dvakrát asistujícího Marchanda, přesto po zápase jásaly tribuny v černozlatých barvách. Napříč ligou nenáviděný borec si v přístavním městě udělal dobré jméno i fanoušky. Když na kostce nad ledem běželo vzpomínkové video, neubránil se sedmatřicetiletý forvard slzám.
Vášně se dotkly nejen jeho. „Připravoval jsem se na to, ale stejně mě ta situace překvapila. Byl jsem v daleko větších emocích, než jsem si myslel,“ prozradila domácí i česká hvězda David Pastrňák. „Bylo fajn vidět Marchyho zpátky. Samozřejmě si to zasloužil. Víme, jak sám vnímá Boston, vychoval ve městě rodinu. Muselo to být pro něj v něčem složité, ale snad si návrat užil.“
Fanoušci bývalému kapitánovi Bruins věnovali nekončící potlesk vestoje. Ovace se opakovaly hned několikrát, třeba když dvojnásobný šampion Stanley Cupu v prostřední třetině zamířil na trestnou lavici za hákování. Po vítězném utkání si dal záležet, aby si plácl se všemi spoluhráči z Floridy, a pak ještě jednou pozdravil příznivce v TD Garden. Z pozice první hvězdy partie.
Bezprostředně po přesunu k Panthers zámořská média hýřila spekulacemi, zda by se mistr světa z roku 2016 mohl oklikou brzy vrátit ke svému původnímu zaměstnavateli. Podpisem tučného kontraktu veterán všechny obdobné drby utnul, na jihovýchodě USA by měl hrát ještě ve 43 letech. V Bostonu přesto přiznal, že plán na velkolepý comeback mu v hlavě šrotuje. Po kariéře by se mohl zapojit do chodu v současnosti trápícího se klubu jako funkcionář.
„Když budu naprosto upřímný, stoprocentně. Jde o organizaci, u které cítím, že jsem byl celou dobu její součástí. Je těžké si představit, že bych v budoucnu nebyl,“ naznačil Marchand. „Co mi Bruins připravili, se mě extrémně dotklo. Jsem jim opravdu vděčný.“
Češi válí, ale...
Ikonu ocenil mimo jiných český útočník Pavel Zacha. „On je u Bruins legenda. Bylo krásné vidět, že mu fanoušci tleskali tak dlouho. Tohle si určitě zasloužil. Jsem šťastný, že jsem mohl být součástí takového zápasu, abych to všechno viděl,“ doplnil autor gólu i asistence, který však náskok dvakrát nahrávajícího krajana Pastrňáka v tabulce produktivity neumazal.
České duo se momentálně stará o drtivý přísun branek Bruins. Mužstvu ovšem ani tento příspěvek nestačí. Přestože vzpomínkový duel s Panthers se nesl v duchu Marchandovy návštěvy, hlavní kouč Marco Sturm nemůže ignorovat pětizápasovou sérii porážek. Boston pod velením relativního nováčka na střídačce NHL klesl po středečním programu na třinácté místo Východní konference. Hůř na tom byly už jen Ottawa, Buffalo a Tampa Bay.
Proti Floridě dokázali Bruins dokonce dvakrát ve třetí třetině vyrovnat skóre. Jenže namísto toho, aby je gól Morgana Geekieho z 59. minuty nakopnul, umožnili záhy trefu Cartera Verhaegheho 26 sekund před koncem základní hrací doby. Další důvod k Marchandově euforii.
„Jakmile jsem opustil Boston, našel jsem na Floridě něco mimořádného. Jsem velmi pyšný i vděčný, že můžu sdílet kabinu právě s touto partou. V předchozí sezoně jsme si mezi sebou vytvořili speciální chemii,“ potěšil Kanaďan i příznivce dvojnásobných vládců ligy.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|6
|3
|2
|0
|1
|24:15
|10
|2
Washington
|7
|4
|1
|0
|2
|21:13
|10
|3
Devils
|6
|5
|0
|0
|1
|24:17
|10
|3
Pittsburgh
|7
|5
|0
|0
|2
|23:16
|10
|5
Detroit
|6
|4
|1
|0
|1
|20:14
|10
|6
Montreal
|7
|3
|2
|0
|2
|25:20
|10
|7
Florida
|8
|4
|0
|0
|4
|19:23
|8
|8
Flyers
|6
|2
|1
|1
|2
|18:16
|7
|9
Rangers
|8
|3
|0
|1
|4
|16:15
|7
|10
Toronto
|7
|2
|1
|1
|3
|24:25
|7
|11
Columbus
|6
|3
|0
|0
|3
|19:16
|6
|12
Boston
|8
|2
|1
|0
|5
|24:26
|6
|12
Islanders
|6
|3
|0
|0
|3
|20:22
|6
|14
Ottawa
|7
|1
|1
|1
|4
|22:33
|5
|15
Buffalo
|6
|2
|0
|0
|4
|15:18
|4
|16
Tampa
|6
|1
|0
|2
|3
|16:21
|4
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|7
|5
|0
|2
|0
|24:14
|12
|1
Vegas
|7
|4
|1
|2
|0
|30:20
|12
|3
Winnipeg
|6
|5
|0
|0
|1
|23:13
|10
|4
Utah
|7
|3
|2
|0
|2
|21:16
|10
|5
Chicago
|7
|2
|1
|2
|2
|22:18
|8
|6
Vancouver
|7
|3
|1
|0
|3
|21:22
|8
|7
Seattle Kraken
|7
|1
|2
|2
|2
|19:23
|8
|8
Anaheim
|6
|2
|1
|1
|2
|19:20
|7
|9
Edmonton
|7
|2
|1
|1
|3
|18:20
|7
|10
Minnesota
|7
|2
|1
|1
|3
|20:23
|7
|11
St. Louis
|6
|3
|0
|1
|2
|16:20
|7
|12
Dallas
|6
|2
|1
|0
|3
|20:23
|6
|13
Kings
|7
|0
|2
|2
|3
|19:25
|6
|14
Nashville
|7
|2
|0
|2
|3
|17:24
|6
|15
San Jose
|6
|0
|0
|2
|4
|16:29
|2
|16
Calgary
|7
|0
|1
|0
|6
|12:27
|2