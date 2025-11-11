Sparta je v útlumu a má co řešit: málo Kadeřábka i závislost na Haraslínovi

Předplatné

Pavel Šťastný, Petr Fantyš
Chance Liga
Je toho málo, co fotbalové Spartě aktuálně funguje. Výsledkem toho je, že v posledních pěti zápasech Chance Ligy upustila na zem devět bodů. „Máme problémy, které musíme řešit,“ přiznal trenér Brian Priske v neděli večer, tedy těsně před startem reprezentační přestávky. Deník Sport a web iSport naznačil místa, na kterých letenské mužstvo tlačí bota. O co jde?

Závan minulé sezony

Sparta se přesně před rokem nacházela v krizi (a její hrůzostrašné chvíle ještě pokračovaly), přesto pod Larsem Friisem posbírala v patnácti kolech jen o dva body méně než v tomto ročníku. „Priskemu věřím víc, ale Sparta je v útlumu a vypadá podobně jako v minulé sezoně. Chybí jí víc mentálně silných typů,“ zamyslel se expert Petr Ruman. „Proti papírově slabším týmům jde hodně o vůli, protože soupeř kouše, snaží se hru co nejvíc znepříjemnit,“ podotkl. I proto přišly bodové ztráty na Slovácku (0:0), v Karviné (1:2) nebo naposledy doma s Teplicemi (2:2).

2024/25

2025/26

Body

29

31

Výhry

9

9

Remízy

2

4

Prohry

4

2

Skóre

30:19

28:16

Vindahlova čísla

Po remíze s Teplicemi byl emotivní a po závěrečném hvizdu dostal žlutou kartu za protesty u rozhodčího Stanislava Volka. Přesto brankář Peter Vindahl nemá ani sám úplně čisté svědomí. Záložník Matěj Radosta ho překonal (i když šikovně) z velkého úhlu střelou na zadní tyč. Dán inkasoval v této ligové sezoně šestnáct gólů, přičemž očekávaná hodnota ukazuje výrazně nižší číslo (11,6). Ve statistice zabráněných branek v přepočtu na 90 minut (-3,48) je druhým nejhorším gólmanem v nejvyšší české soutěži. Za Vindahlem je pouze Aleš Mandous z Mladé Boleslavi.

Méně minut Kadeřábka

Pokud krajní hráč Pavel Kadeřábek zasáhl do utkání, Sparta třináctkrát vyhrála a třikrát remizovala. Bez něj zapsala dvě vítězství, stejný počet remíz a pět proher. „Je zkušený, spolehlivý. Přináší vítěznou mentalitu. Pokud se má Spartou zvednout, potřebuje vůdčí roli,“ zdůraznil Ruman. Priske dává v posledních utkáních přednost Angelu Preciadovi. Existuje však možnost, jak při zachování formace 3-4-3 nacpat do sestavy oba. Ekvádorec se může vysunout na pravé křídlo, méně pravděpodobnou variantou je Kadeřábek na kraji stoperské trojky.

Závislost na Haraslínovi

Jeho návrat po druhém zranění v této sezoně potvrdil, že Sparta je na Lukáši Haraslínovi momentálně závislá. Aspoň směrem do ofenzivy. Příklad za všechny: po nástupu do zápasu proti Rakówu Čenstochová hru výrazně oživil, přicházely od něj centry, šance, zakončení. Stejně tak hrál hlavní roli v neděli proti Teplicím. „Je těžký úkol bránit Haryho, když je ve formě. A on ji má dlouhodobě. Byl pro Spartu opět klíčový hráč, i když sám se do stoprocentní situace nedostal,“ líčil Zdenko Frťala, kouč Severočechů. Priske by potřeboval oživit i jiné individuality.

Střed hřiště

Kaan Kairinen je ve středu zálohy jistotou. Není na něm ani tolik znát, že v létě zůstal v kádru i přes zájem Werderu Brémy. Přiblížil se k formě, kterou měl na startu minulé sezony. Kolem něj se po odchodu Qazima Laciho a při zranění Lukáše Sadílka střídají především dvě jména – Sivert Mannsverk a Patrik Vydra. Oba se pohybují výš než Fin, přičemž první z nich víc diriguje tempo hry, posouvá balony do strany. Český středopolař pak přidává pohyb a důraz. Přesto se zdá, že Spartě schází kreativita, která se čekala od Santiaga Enemeho. Jenže letní posila z Liberce absolvovala 278 minut v šestnácti zápasech.

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

