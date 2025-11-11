Hvězda biatlonu v novém dresu! Nor Bö vyměnil terče za brány, přestup za 1650 korun
Je stále hodně aktivní. Johannes Thingnes Bö i po konci biatlonové kariéry nezahálí. Pořád chodí běhat, doma si dokonce, vedle běžkařského pásu, zařídil novou malou posilovnu. Ani střelbě nedal sbohem, naopak stále trénuje, ať už na střelnici, nebo v lese při lovu. V létě se ale začal hodně věnovat i střelbě na fotbalovou bránu. Dokonce se kvůli tomu uskutečnil přestup této norské hvězdy z jeho rodného Strynu. Kolik za Böa nový klub zaplatil a který to je?
Je znám jako velký fanoušek fotbalu. Když si před pár lety pořizoval domů pás na kolečkové lyže, těšil se, že při svém tréninku bude moct sledovat zápasy Premier League, hlavně pak svého oblíbeného Newcastlu United.
Jeho vášeň má jasné kořeny. Jako dítě doma ve Strynu hrával fotbal a snil o tom, že jednou bude slavným fotbalistou, ne biatlonistou. Pak se ale vše změnilo, mladý Johannes se začal věnovat zimnímu sportu, kde získal velkou slávu.
Na fotbal však nezanevřel, a když ukončil veleúspěšnou biatlonovou kariéru, přišla řada i na tu fotbalovou. Letos v létě na svém instagramu Bö oznámil „velký“ přestup. Stále registrovaný člen fotbalového klubu ve Strynu přešel do Vinger FK, který hraje norskou šestou divizi.
Článek pokračuje pod příspěvkem
Jeho nový celek za tuto hvězdu zaplatil 800 norských korun (asi 1650 Kč), tedy administrativní poplatek za provedení přestupu.
„Doufal jsem, že budu mít větší hodnotu, ale asi musím někde svou kariéru začít,“ smál se třiadvacetinásobný mistr světa v biatlonu.
„Bude to zábava. Než mi biatlon zabral veškerý čas, hrával jsem fotbal ve Strynu. Bude vzrušující vidět, jaké to je zase hrát zápasy,“ řekl pak listu Oppland Arbeiderblad před prvním utkáním proti Kjellmyře.
V tomto utkání nastoupil jako náhradník s číslem 32 a hned se mu podařilo vstřelit svůj zatím jediný gól. Od svého příchodu do týmu si připsal tři starty. A jak je vidět, zatím hraje fair play, na svém kontě totiž nemá žádnou žlutou kartu. Jeho celku patří momentálně čtvrtá příčka v šestičlenné skupině.
Nedávno také Bö zveřejnil na sociálních sítích video z tréninku na umělé trávě v hale, kde pilovali penalty a on v nich byl úspěšný. Pomůže mu to časem třeba k přestupu za víc peněz?