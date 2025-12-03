Bank o bráchovi, pádu z postele i drsném Kitzbühelu. Stačila by Shiffrinová chlapům?
V českém lyžování je největší trenérskou kapacitou. Tomáš Bank už deset let vede sněhovou královnu Ester Ledeckou. Ale tentokrát mluvil uznávaný kouč v podcastu Branky, děti, rodiče především o spolupráci s bráchou Ondřejem, kterého dostal do absolutní světové špičky. „S Ester jsme vyhráli olympiádu. Ale nejlepší pocit, co jsem kdy měl, bylo na Hrách v Soči 2014, když byl Ondra druhý po prvním kole obřáku,“ popisuje lyžařský nadšenec, který sám závodil a lyžují i obě jeho děti. Sedmnáctiletá dcera Ema je v juniorské reprezentaci.
V obsáhlém rozhovoru popisuje Bank sourozeneckou spolupráci, vzpomíná na bratrův pád z postele a láká fanoušky na lednové závody Světového poháru do Špindlerova Mlýna. „Bude to krásný zážitek,“ tuší.
V poslední době je u sportovní veřejnosti nejvíc v povědomí díky úspěšné spolupráci s Ester Ledeckou, trojnásobnou olympijskou vítězkou. A obojživelnicí, která kombinuje lyže a snowboard. „Ona je prostě snowboardistka a já ji v tom podporuju. Nejsem od toho, abych ji přesvědčoval, že by měla jenom lyžovat,“ říká vyhlášený expert.
Fenomén STR tentokrát ale nebyl hlavním tématem podcastu. Řešila se především úspěšná sourozenecká spolupráce s bráchou Ondřejem, který je o čtyři mladší. Když mu byl rok, spadl z postele a utrpěl krvácení do mozku.
„Když jsme se potom prali, rodiče ho vždycky bránili. Když jsem mu jednu dal, dostal jsem zpátky dvě facky. Protože měli pocit, že ho musejí chránit,“ vybavuje si typické sourozenecké hašteření.
Pád v dětství z postele jako kdyby předurčil, jak se bude odvíjet i jeho lyžařská kariéra. Ta byla protkaná skvělými úspěchy, ale i drsnými pády a karamboly. „Brácha je trochu křehčí. To má po mámě. Ta když škubne lanovka, zlomí si obratel,“ říká s nadsázkou.
Od pankáčů ke světovým kvalitám
I tak spolu vytvořili skvělou dvojku, která to dotáhla až na vrchol. Z Ondřeje se stal jezdec světových kvalit, z Tomáše renomovaný trenér.
I když začátky nebyly snadné… „Byli jsme hrozní pankáči,“ vybavuje si Bank dobu, kdy se teprve seznamovali se světem velkého lyžování. „Nevěděli jsme, jak to chodí. Ondra neměl ani liftry (podložky) na lyžácích. Poprosil jednoho servisáka, který mu je přidělal. No a druhý den dojel šestý,“ s úsměvem si vybavuje první mistrovství světa.
Podobné to bylo, když Bank jel premiérově obávaný Kitzbühel. Ten absolvoval poprvé v roce 2004, přitom první pořádný trénink sjezdu měl až o tři roky později! Ale zvládnul to, což byla velká věc už jenom díky tomu, že byl první Čech po 23 letech, kdo slavný sjezd jel.
„Bylo kolem toho docela haló, což nám pomohlo, protože se Ondra dostal do širšího povědomí, i mediálního. A všimli si ho další sponzoři,“ vybavuje si Bank.
Během rozhovoru pozve fanoušky na lednový Světový pohár ve Špindlerově Mlýně a vysvětlí, proč má ve světě akce tak dobrý zvuk. A jak by podle něj dopadla americká lyžařská královna Mikaela Shiffrinová mezi muži?
V tradičním podcastu ho zpovídali lyžařská šampionka Šárka Strachová a Zdeněk Janda, dlouholetý redaktor deníku Sport a webu iSport, jehož syn je v juniorské reprezentaci. Najdete ho rovněž na youtube a na všech podcastových aplikacích.
Podívejte se na celý rozhovor.