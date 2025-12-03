Česká nominace na MS do 20 let: Tomek byl nejtěžší volba. Co situace mezi gólmany?
Během vánočních svátků vykročí za čtvrtou medaili ze světového šampionátu v řadě, reprezentační dvacítka ve středu odhalila seznam nominovaných hráčů. „Oproti minulým rokům jsme letos opravdu měli z čeho vybírat,“ ocenil kouč Patrik Augusta. Do akce povolal osm účastníků loňského mistrovství a silně obsazenou obranu. V brankovišti překvapil vynecháním Ondřeje Štebetáka. Pokud nedojde ke zranění, v Minnesotě si nezahraje ani extraligová kometa Petr Tomek.
Stříbro a posléze dvě bronzové medaile. Na úspěšné žně z minulých let se pokusí dvacítka pod vedením Patrika Augusty navázat i letos. Na papíře má reprezentační trenér k dispozici dost možná nejsilnější výběr za poslední roky. „Do poslední chvíle jsme řešili jména na konkrétní posty. Poslední měsíc byl hektický oproti minulým rokům. Věřím, že se povedlo vybrat správné hráče a budeme se prezentovat jako úspěšný tým,“ hlásil kouč.
Do brankoviště povolal trio ve složení Jakub Milota, Matyáš Mařík a Michal Oršulák. Překvapilo zejména vynechání osmnáctiletého Ondřeje Štěbetáka, který pravidelně chytá v zámořské WHL za Portland. Přednost před ním dostal českobudějovický talent Mařík. U Miloty ještě budou hrát roli výsledky magnetické rezonance.
„Matyáš Mařík má výbornou sezonu od září. Nebyl s námi v prvních kempech, ale věděli jsme o něm. Udělal obrovský kus práce, dostal se i do branky v extralize a tam potvrdil výkonnost. Na základě toho se dostal do mužstva,“ vysvětloval Augusta. „Ondra s námi byl na dvou turnajích v létě, které se mu ne až tak povedly. Měl těžký začátek sezony, teď jde nahoru, ale místa pro gólmany jsou jen tři,“ dodal ke Štěbetákovi.
Těžkým rozhodováním prošel realizační tým rovněž v zadních řadách. Opory v podobě Maxe Pšeničky, Adama Jiříčka, Radima Mrtky, Vladimíra Draveckého a Tomáše Galvase doplní překvapení letošního draftu Vashek Blanár nebo teprve sedmnáctiletý Jakub Vaněček. Pokud nedojde ke zranění, jeden z devíti beků si ale na mistrovství nezahraje.
„Je tam určitá konkurence, jsou tam hráči, které jsme chtěli vidět. Vaněček má skvělou sezonu, líbil se nám už na turnaji Hlinky v Brně. Bude o co bojovat,“ těšilo Augustu.
V obraně bude muset lehce zkrotit přemíru ofenzivního talentu a útočných choutek hráčů. „Dneska je móda, že je potřeba mít ofenzivní obránce. Máme jich tam hodně. Ale věřím, že i ti dokážou hrát dobrou defenzivu. Líbí se mi, že se nám podařilo vybalancovat leváky a praváky, což je velká výhoda. Je to základ pro tvorbu obranných dvojic,“ popisoval Augusta. Navázat může třeba na osvědčené spojení Mrtky s Galvasem. „V létě byli fantastičtí, nepřišlo mi, že by měli problémy dozadu,“ pokyvoval šéf střídačky.
V útočných řadách bude hodně spoléhat na Adama Jecha, Maxmiliana Currana, Vojtěcha Čihaře, Petra Sikoru nebo Adamy Benáka a Novotného. Finálním škrtem neprošli například Oskar Lisler, Danny Chludil, Marek Daníček nebo sedmnáctiletý Petr Tomek.
„Petr byl upřímně nejtěžší volba. Seděli jsme nad tím dlouho jako realizační tým. Mohl být hráč, který by jel jako 15. útočník. Ale vyhodnotil jsem, že v jeho věku bude lepší, když tady bude hrát, než abychom ho brali na soustředění a pak třeba posílali domů,“ vysvětlil Augusta.
„Typologicky je ofenzivní zbraň, výborný na přesilovkách. Ale tam máme v Adamu Benákovi nebo Petru Sikorovi v tuhle chvíli kvalitnější hráče. Pokud by se něco stalo, byl by asi naše první volba,“ dodal na konto karlovarského talentu.
Dvacítka přiveze do USA výběr složený z osmi hráčů z evropských soutěží, zbytek mužstva nastupuje za oceánem a k týmu se připojí až na místě. „Scházíme se příští středu a ve čtvrtek brzy ráno odlétáme do Minnesoty. Od 12. do 23. prosince budeme mít tréninkový kemp, 26. prosince turnaj začne,“ nastínil manažer juniorské reprezentace Otakar Černý.
Česko před startem šampionátu odehraje přípravné zápasy proti Lotyšsku a Slovensku. V rámci základní skupiny se poté utká s Kanadou, Dánskem, Finskem a Lotyšskem.