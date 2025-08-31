Bendová o comebacku a lásce k ženě: Zamilovat se můžeme do jakékoli duše
Její sportovní comeback je v běhu. Atletka Nikola Bendová se na nedávném mistrovství republiky připomněla vítězstvím na dvoustovce a solidním časem. Do špičky se vrací po zranění v olympijské sezoně a přemetech v osobním životě, které ji psychicky ovlivnily. „Vždycky jsem si myslela, že jsem takovej pankáč, ale tentokrát jsem to nezvládala,“ líčí Bendová.
Olympijský sen se jí rozplynul. Místo letenky do Paříže dostala berle.
„V tu chvíli se mi rozpadl svět a jen díky rodině a všem okolo tuhle šílenou situaci tak nějak hodně pomalu respektuji,“ oznámila Nikola Bendová vloni v červnu na Instagramu, kde pózovala o berlích a s nohou v sádře kvůli únavové zlomenině navikulární kosti v nártu.
Zranění jedné z nejrychlejších českých sprinterek zabránilo pokoušet se o olympijský sen a vykolejilo ji z dráhy, na kterou nastoupila už jako patnáctileté děvče. Před desetiletím smázla dorostenecké národní rekordy na stovce i dvoustovce, kde dokonce vyhrála titul na dospělém mistrovství republiky. O pět let později, stále jako velká atletická naděje, pózovala na titulní straně magazínu iSport LIFE. Vloni na jaře ale musela zastavit.
„O zranění jsem věděla už nějakou dobu. Jenom jsem oddalovala tu takzvanou stopku. Já jsem si myslela, že to zvládnu. Mám velký práh bolesti, to je jedna z mých velkých výhod. Ale bohužel to bylo tak špatné, že jsem si už tu stopku musela dát,“ vzpomíná Bendová. „Úplně nejhorší bylo, že jsem si musela sama říct stop. A to moc neumím, v ničem. Já jsem nezastavitelný vlak. Pozorovat to, jak se všichni zlepšují, a vy stojíte a víte, že se budete moct nejdřív vrátit na vrchol, na kterém jste končili a až pak se teprve posouvat…“
Věčně akční dívka se najednou nemohla hýbat. Doslova.
„Sport mi vždycky pomáhal, teď mi strašně ublížil. To nebyl natržený sval, kdy stačí být trošku v klidu, ale můžete chodit běhat. Sádra, berle… Nemohla jsem ani řídit auto,“ vzpomíná Bendová. „Já jsem už žila v tu dobu sama, byla jsem odkázaná na ostatní lidi a to já úplně nesnáším. Já jsem samostatná jednotka.“
Orientace? Může se stát, že se vrátíte zpátky
Bendová se v té době po sedmi letech rozešla s fotbalistou Danielem Köstlem, který vloni přestoupil z Bohemians do slovenského Ružomberku. V létě se zamilovala do influencerky a pokerové hráčky Barbory Mlejnkové. A média, která se zaměřují na celebrity, o jejich vztahu bohatě informovala.
„Já bych nic nebrala zpátky. Byla jsem strašně ráda, jak k tomu přistoupili fanoušci a veřejnost, měla jsem velkou podporu. Byl to velký mediální nátlak, který jsem ani nečekala, pak jsem se trochu bála, aby to nepřehlušilo všechno, co jsem dělala do té doby,“ líčila Bendová. „Zároveň bych chtěla říct, že v téhle době je to úplně normální věc. Zamilovat se můžeme do jakékoli duše. Pak to třeba neklapne. Když se bavíme o orientaci, může se stát, že se vrátíte zpátky. Prochází tím hodně holek. Chtěla bych jim dát message, že se nemusí bát se zase vrátit. A nemusí se bát, že budou muset někomu něco vysvětlovat. Protože nic nikomu vysvětlovat nemusíme.“
Bendová zpětně přiznává, že prožívala hodně náročné období. Všechno začalo důsledky nepříjemného zranění. Po rozpadu dlouhodobé vztahu se s novou přítelkyní dostala za hranice sportovního světa.
„Zranění odstartovalo nějaké psychické problémy. Člověk je skoro tři měsíce uvázaný na lůžku. To hraje velkou roli v psychice, plus osobní život byl tentokrát kámen úrazu,“ říká Bendová. „Měla jsem strašné výpadky, měla jsem problém sama se sebou. Zažila jsem spoustu různých zvratů v osobním životě. Ani jsem nevěděla, jakou úroveň hraje psychika ve sportu. Vždycky jsem si myslela, že jsem takovej pankáč, ale tentokrát jsem to nezvládala. Po tom všem jsem měla ke sportu strašnou nechuť. Vůbec se mi nechtělo chodit na tréninky. Životospráva nebyla nic, čím bych se chtěla chlubit. Nebylo to nic velkého. I když jsem crazy, nejsem párty člověk. Ale unavovalo mě to, vysávalo. Nepřinášelo mi to do života nic pozitivního.“
Bendová začátkem května na Instagramu oznámila vztah s Mlejnkovou, ale začátkem léta už pár netvořily. Novou lásku našla v Petru Matičkovi.
„Má se mnou spoustu společných věcí, i v humoru. To tam málokdy je. Hodněkrát jsou vztahy jenom o vášni. Je fakt vtipný. Aby mě někdo rozesmál, musí být vtipný,“ směje se Bendová. „Okouzlilo mě, že nemá žádné sociální sítě. Ke sportu má velmi blízko. Před třemi měsíci jsem z radosti začala běhat, protože jsem potkala spřízněnou duši. Jsem veselá, jsem to zase já. Chodíme spolu i běhat. Mám energii i z osobního života. Mám parťáka, který mi pomáhá být profík. Přiznám se, že jsem z toho trochu ujela. Ocitla jsem se ve světě, kde jsem být nechtěla.“
Sestra si zaslouží velkou pozornost
Bendová se v letošní sezoně po zranění vrátila k závodění. V zimě vybojovala bronzovou medaili na halové šedesátce. V létě zapsala vítězný double na P-T-S mítinku v Banské Bystrici a před týdnem získala na své oblíbené dvoustovce už svůj čtvrtý titul. Vítězným časem 23,38 sekundy se na 22 setin přiblížila osobnímu rekordu, šlo o její nejrychlejší čas za dva roky.
„Ten čas je už kvalitní, je z mých nejlepších v kariéře. Hlavně jsem měla závěr. Já mám strašné tréninkové manko. Myslím si, že dneska jsem to běžela jenom kvůli tomu, že je můj osobní život v pořádku. Ještě jsme nestihli přitrénovat, opravit to,“ říká Bendová. „Osobní život je teď velmi v pořádku. Jsem šťastná, fakt hodně. Je to zas taková jiná láska, taková hlubší. Nevím, jestli je to tím, co mám za sebou, nebo že jsem starší. Jsem fakt šťastná. Bydlím s mojí spřízněnou duší. Vařím, peču. Jsem hrozně ráda doma na zahradě.“
Radost Bendové dělá i její o čtyři roky mladší sestra Ester. Přítelkyně fotbalisty Martina Vitíka se letos zlepšila na dlouhých i krátkých překážkách, na 100 metrů překážek se dostala výkonem pod 13 sekund na druhé místo českých historických tabulek a z mistrovství republiky si vezla stříbro.
„Jsem za ni strašně ráda. S Martinem jsou power couple!“ chválí ji Nikola Bendová. „Její prime time je právě teď. Dost dlouho byla ve stínu a teď si zaslouží být vidět. Vždycky byla velmi kvalitní. Je strašně těžké být dvě sestry, které dělají atletiku. I když děláme jinou disciplínu, i když jsme věkově od sebe, neustále nás lidi srovnávají. A je to fakt nátlak, jak pro mě, tak pro ni. Zároveň mě to strašně namotivovalo. Ty časy, co běhá, jsou opravdu neskutečné. Zaslouží si velkou pozornost.“
Bendová zatím s novou energií chystá posunout svůj sportovní comeback na další úroveň. Kromě své značkové dvoustovky se nevzdává ani myšlenek na čtvrtku, které se před zraněním začala věnovat.
„Já bych se ráda vrátila do čtvrtky, ale měla jsem výpadky a objem tam nebyl. Proto jsem se rozhodla, že letos půjdu jenom dvoustovku. A vlastně to vyšlo!“ usmívá se Bendová. „Chodím na tréninky, na fyzio. Děkuju celému týmu, že se o mě furt starají, že je ještě vůbec zajímám. Budu se soustředit na to, abych se posouvala. Nebudu radši říkat nějaké cíle. Budu se jen snažit něco předvést. Jsem ráda, že mě podrželi sponzoři, že věří, že ve mně něco je. Mám chuť to ještě opravit, než pověsím tretry na hřebík. Chci tady něco zanechat, abych si řekla, že jsem s tím trochu spokojená.“
NIKOLA BENDOVÁ:
- Narozena: 4. listopadu 1999 (25 let)
- Největší úspěchy: 4. na HME ve štafetě na 4x400 metrů (2023), 3. na ME dorostu na 200 metrů (2016), čtyřnásobná mistryně republiky na 200 metrů (2015, 2017, 2023, 2025), mistryně republiky na 100 metrů (2023), dorostenecká národní rekordmanka na 100 metrů (11,57), bývalá dorostenecká národní rekordmanka na 200 metrů (23,65).
- Osobní rekordy - 100 metrů: 11,41, 200 metrů: 23,16, 400 metrů: 53,69.
České tabulky na 200 metrů:
- 21,97 - Jarmila Kratochvílová (1981)
- 22,47 - Taťána Kocembová (1984)
- 22,57 - Hana Benešová (1997)
- 22,96 - Erika Suchovská (1998)
- 23,03 - Denisa Rosolová (2010)
- 23,07 - Terezie Táborská (2025)
- 23,16 - Štěpánka Sokolová (1983) a NIKOLA BENDOVÁ (2020)