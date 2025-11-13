Vrátí se šampion do F1? Miluju ji. Možná se najde role, kterou bych přijal, říká Vettel
Pouze pěti jezdcům v historii se povedlo získat mistrovský titul čtyřikrát za sebou. Poprvé to ve formuli 1 dokázal v padesátých letech minulého století Argentinec Juan Manuel Fangio, na kterého po přelomu milénia navázal Michael Schumacher pěti vavříny v řadě. Čtyři poháry dále uzmuli Lewis Hamilton, Max Verstappen a také Sebastian Vettel, který při víkendové Grand Prix Brazílie připustil, že by se do královny motorsportu mohl vrátit.
V jednu dobu byl ve formuli 1 naprostým suverénem. Premiérový jezdecký titul vybojoval Sebastian Vettel v roce 2010, kdy předstihl Fernanda Alonsa až v závěrečném závodě v Abú Zabí. Bylo to vůbec poprvé v historii, co do poslední Grand Prix zůstávali ve hře o pohár hned čtyři piloti. Kromě Vettela a Alonsa neměli daleko k titulu ani Lewis Hamilton s Markem Webberem.
Tehdy třiadvacetiletý Němec se stal zároveň nejmladším šampionem v historii F1, když tento primát sebral právě Hamiltonovi. Mnohem větší dominanci předvedl v sezoně následující, kdy své prvenství obhájil v patnáctém z celkových devatenácti závodů. Zatímco v roce 2012 znovu křepčil až v úplném závěru, poslední kariérní titul byl pro něj daleko snadnější.
Vettel tehdy napodobil formulové legendy. Podobnou sérii úspěchů před ním zapsali jen Juan Manuel Fangio (1954 až 1957) a Michael Schumacher (2000 až 2004). Naopak jménům jako Alain Prost, Niki Lauda, Ayrton Senna nebo Jackie Stewart se taková šňůra nikdy nepovedla.
Všechny čtyři tituly bral německý pilot v kombinéze Red Bullu, kde mu šéfoval Christian Horner. Jednapadesátiletý Brit se však v průběhu letošní sezony musel s rakouskou stájí po dvaceti letech rozloučit, kromě špatných výsledků jej připravilo o práci i nedávné obvinění z nevhodného chování k jedné ze zaměstnankyň týmu. „Christian byl v týmu už tak dlouho, že s ním byl spjatý. Vlastně od samého začátku, tento tým zná opravdu skrz naskrz,“ uvědomoval si Vettel.
V průběhu července převzal Hornerovy pravomoce Laurent Mekies, donedávna šéf sesterského Racing Bulls. „Znám i Laurenta, pracoval jsem s ním. Je to opravdu skvělý člověk, ale zároveň si myslím, že Christian zanechal v Red Bullu obrovskou stopu. Nejen všemi úspěchy, kterých dosáhl, ale i tím, že byl ústřední postavou celého týmu. Vždycky věděl, co se děje,“ vzpomínal čtyřnásobný šampion.
Závodníci s nejvíce jezdeckými tituly
Jezdec
Národnost
Počet titulů
Michael Schumacher
Německo
7 (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004)
Lewis Hamilton
Velká Británie
7 (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020)
Juan Manuel Fangio
Argentina
5 (1951, 1954, 1955, 1956, 1957)
Alain Prost
Francie
4 (1985, 1986, 1989, 1993)
Sebastian Vettel
Německo
4 (2010, 2011, 2012, 2013)
Max Verstappen
Nizozemsko
4 (2021, 2022, 2023, 2024)
Poté, co Vettel v roce 2014 skončil v celkovém pořadí pátý, zamířil na šest sezon do Ferrari. Tam se ale dalšího titulu nedočkal. Stejně jako v Aston Martin, v němž si ještě o dvě léta kariéru protáhl. Závodění ho už poté tolik nenaplňovalo, mnohem víc se chtěl věnovat svým třem dětem.
„Rozhodování o konci kariéry bylo těžké, strávil jsem s ním spoustu času. Je mi naprosto jasné, že jako otec chci strávit více času s rodinou. Miluju tenhle sport. Byla to klíčová součást mého života, ale vedle života na závodní trati mám také svůj svět mimo ni. Závodění nikdy nebylo moji jedinou identitou,“ vysvětloval tehdy.
Jakmile s formulí 1 seknul, dokončil si vzdělávací kurzy v zemědělství, managementu a podnikání. Angažoval se také jako investor a ambasador sportovního nápoje BACX, přičemž dál se věnoval i environmentálním a sociálním tématům.
Při víkendové Velké ceně Brazílie, kterou navštívil jako propagátor projektu F1REST, v rozhovoru pro Sky Sports nevyloučil, že by se do světa formule 1 mohl vrátit. Třeba právě do Red Bullu, kde zažil nejpěknější léta. Už dříve se ve spojitosti s Vettelem spekulovalo, že by mohl na pozici poradce stáje nahradit Helmuta Marka. Ten má ale s týmem platnou smlouvu i na příští sezonu. „Také jsem četl, že se o tom hodně psalo a podobně. Trochu jsem s Helmutem mluvil, ale nikam to nevedlo,“ prozradil Vettel.
„Jsem spokojený s tím, kde se teď v životě nacházím. Ze začátku jsem říkal, že nevím, jestli budu formuli 1 dál sledovat, ale pořád ji sleduju a miluju ji. Znám i několik kluků, takže i díky tomu jsem tomu pořád nablízku. Pokud se naskytne správná příležitost, možná se najde role, kterou bych rád přijal. Ukáže to až čas,“ doplnil Vettel.