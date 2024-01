Trenéři, podnikatelé i neznámé stopy. Co dnes dělají šampioni z MS U20

Co dnes dělají čeští juniorští šampioni z let 2000 a 2001? • FOTO: Koláž iSport.cz

Už je to téměř čtvrt století, co se český hokej radoval ze zlatých medailí na juniorském šampionátu. Triumf se podařil hned dvakrát po sobě v letech 2000 a 2001. Byly u nich i pozdější hvězdy NHL jako Tomáš Plekanec, Radim Vrbata, Martin Havlát či Martin Erat, ale také hokejisté, jejichž jména vám možná ani nic neřeknou. Speciální Sport Magazín +PLUS a web iSport.cz se vydal po jejich aktuálních stopách. Co dnes dělají juniorští šampioni?