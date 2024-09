Dojemné díky do nebe! Pro bráchy i české šampiony. Pasta přiznal slzičky

Byla to prvotřídní show, která ukázala, proč je Česko hokejový národ. Ale také důstojná připomínka, že jsou daleko důležitější věci než sport… Fanoušci i hráči minutou ticha vzdali hold zesnulým bratrům Johnnymu a Matthew Gaudreau, potom nezapomněli ani na trojici mistrů světa Jana Marka, Karla Rachůnka a Josefa Vašíčka. Těm do nebe poslali skandovaný potlesk vestoje. „Byly tam i nějaké slzičky. Je to hrozně smutný,“ promluvil útočník David Pastrňák o smrti amerického sympaťáka, přezdívaného Johnny Hockey.