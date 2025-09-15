Příběh střelce Vorlického: Hrdina s rozvrtanou nohou
Nervózní slávistické dobývání Karviné (3:1) nezlomila žádná drahá letní posila, ale marod, který za rok a půl v červenobílém odkopal kvůli zraněním jen 154 minut. Dvougólový hrdina Lukáš Vorlický (23) se v generálce na LM trefifil i »převrtanou« levačkou.
Prosmýkl se do šestnáctky a zkušeně uklidil míč k tyči. Pak si pohrál s celou obranou soupeře a mazácky oklamal gólmana. Kdo? Supertalent Vorlický, kterého už kdekdo odepsal! Italská Atalanta ho koupila už v 15 letech, jenže s kolenem musel na operaci. A začalo peklo s pěti chirurgickými zákroky!
„Šest let po operaci křížového vazu zjistili, že ho špatně navrtali. Byl o centimetr kratší, což mi rozbilo všechno v koleni. Až po čtyřech operacích se přišlo na to, že je křížák i chrupavku potřeba udělat znovu a celé koleno restartovat,“ vzpomínal Vorlický.
Rozbrečel tátu
Už nikdy prý nebude fit, naučil se s tím žít. „Procházím si bolestmi, což v mém věku nikdo nemá. Ale vím, co mi pánbůh nadělil. Věděl jsem, že pokud k tomu přidám mentální stránku, dřív nebo později se to otočí,“ řekl sebevědomě. U jeho sobotního koncertu v Edenu nechyběl táta. „Dal jsem mu dres, brečel u toho. Odmala mě podporoval a bez něj bych góly nedal,“ lámal se mu hlas.