Ranař i technik Černín: Isife? Nedivím se, že ho koupila Slavia, řekl zachránce Zlína
Dal gól z penalty, další málem trefil z přímého kopu. Jakub Černín (26) je na první pohled lehce neobratný kolohnát. Jenže rodák z Ladné u Břeclavi má v noze nejen ukrutnou ránu, ale i cit. Pokutový kop za ruku napálil tvrdě pod břevno, navíc milimetrově do růžku branky. „Nechytatelné,“ reagoval kouč Bronislav Červenka. Následně ukázal vysoký stoper i techniku, to když obstřelil z trestňáku zeď a jen výborný zákrok brankáře Matrevicse zabránil cestě míče do sítě. Je hodně jeho zásluha, že Zlín bere z poutavé bitvy s Duklou bod za remízu 1:1.
Jak jste přemýšlel o provedení pokutového kopu?
„Hned jak mi dal Pozny (Tomáš Poznar) balon, moje první myšlenka byla dát to nahoru. Bavili jsme se o tom před utkáním, že gólman chodí nízko. Stranu jsem nějak neřešil. Doufal jsem, že to tam spadne. V první chvíli jsem se díval, že by to mohlo spadnout na břevno. Když se to pak rozvlnilo, běžel jsem slavit.“
Poté jste si vzal i dva přímáky zpoza šestnáctky. Jste určený i na tyto situace?
„Jsem tam napsaný, ale bylo to samozřejmě podpořené i tím gólem. První jsem dal kolem zdi a gólman předvedl dobrý zákrok.“
Stačí vám bod?
„Dvacet minut bylo dobrých. Pak jsme úplně nesmyslně přestali hrát a pouštěli jsme je do šancí. Měli jsme zbytečné ztráty a oni chodili do přečíslení a protiútoků. Ve druhém poločase jsme Duklu až na jednu standardku k ničemu nepustili. Bylo v našich silách to otočit, bohužel jsme proměnili jenom penaltu a žádnou standardku, kterých jsme měli hodně. Ale každý bod je pro nás důležitý.“
Jak se chytal pravý bek Isife?
„Je hodně rychlej. Nedivím se, že ho koupila Slavia.“
Byla pro vás Dukla plná cizinců čitelná?
„Připravovali jsme se na ni celý týden. A myslím, že dobře. Každý zápas je ale specifický. Oni hrají s každým soupeřem jinak a my také. Dneska Dukla nehrála tak, jak jsme viděli na videu v předchozích zápasech.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|8
|6
|2
|0
|18:6
|20
|2
Sparta
|7
|6
|1
|0
|16:7
|19
|3
Plzeň
|8
|4
|3
|1
|16:7
|15
|4
Jablonec
|7
|4
|3
|0
|9:3
|15
|5
Zlín
|8
|4
|2
|2
|11:9
|14
|6
Olomouc
|8
|4
|1
|3
|5:4
|13
|7
Karviná
|8
|4
|0
|4
|13:11
|12
|8
Liberec
|8
|3
|2
|3
|11:10
|11
|9
Dukla
|8
|1
|4
|3
|7:10
|7
|10
Bohemians
|6
|2
|1
|3
|4:8
|7
|11
Ml. Boleslav
|7
|2
|1
|4
|14:21
|7
|12
Hr. Králové
|7
|1
|3
|3
|8:11
|6
|13
Slovácko
|7
|1
|2
|4
|4:9
|5
|14
Ostrava
|6
|1
|1
|4
|4:7
|4
|15
Teplice
|7
|1
|0
|6
|8:16
|3
|16
Pardubice
|6
|0
|2
|4
|6:15
|2
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu