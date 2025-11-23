Přestřelka na ledu. Hyský zkritizoval hřiště, Jablonec se brání: Kvalitě utkání to nevadilo
Na zmrzlém terénu na hranici regulérnosti se hrál v Jablonci překvapivě velmi dobrý fotbal. Domácí v divokém utkání 16. kola Chance Ligy nakonec udrželi remízu 3:3 s Plzní, která severočeskému celku velmi pomohla k udržení třetí pozice a šestibodového náskoku před nedělním soupeřem. Viktoria přišla v mrazivém podvečeru o dvoubrankový náskok, na konci navíc sudí Jan Všetečka odvolal penaltu pro hosty na základě intervence VAR.
Idylický západ sluníčka a krásný pohled na Ještěd. Jenže taky teplota hluboko pod bodem mrazu a tvrdé, ledové hřiště. Nedělní ligový šlágr Jablonce s Plzní se hrál na náročném terénu, hráči si museli dávat velký pozor, aby neklouzali nebo se dokonce nějak nezranili.
Před výkopem se intenzivně řešilo, zda se kvůli promrzlému hřišti zápas vůbec odehraje. Ve vápně, kde strávil první poločas plzeňský Martin Jedlička, zůstávaly zmrazky a jen těžko se dalo na tvrdém a promrzlém podkladu správně hýbat.
Logicky padla otázka na to, zda jablonecký klub zapnul včas vyhřívání. „Hrálo se na terénu na hraně regulérnosti, klobouk dolů před hráči obou týmů, že to zvládli takhle odehrát. Snad nebude nikdo zraněný. Musím kritizovat domácí, jak připravili hřiště. Máme informaci, že až den před zápasem se teprve zapnulo vyhřívání, to je absolutně nemyslitelné, pro mě nepochopitelné. V listopadu v Jablonci, dva dny před zápasem zjistíme, že nejde vyhřívání,“ kroutil hlavou plzeňský kouč Martin Hyský.
Jablonecký trenér Luboš Kozel, za přítomnosti majitele Jakuba Střeštíka na tiskové konferenci, domácí celek hájil. „Není to pravda. V pátek jsme tady trénovali a bylo to měkké. V noci bylo minus čtrnáct, to byl hlavní důvod, proč hrozilo, že se nebude hrát. Kvalitě utkání to ale nevadilo, bylo dobré rozhodnutí, že se hrálo.“
Na hřišti se přes prvotní obavy nakonec dalo na promrzlý zápas dívat. Hráči nepřipomínali kokosy na sněhu, naopak předváděli zajímavé akce a padalo hodně gólů. Po poločase svítilo na tabuli vysoké skóre 2:2 – na branky Merchase Doskiho a Matěje Valenty zareagovali domácí v rozmezí tří minut přesnými zásahy Antonína Růska a Alexise Aléguého. Ve druhé půle šel do vedení Jablonec po druhé trefě Antonína Růska, na konečných 3:3 srovnal Cheick Souaré.
Článek pokračuje pod infografikou.
Otevřené obrany dvou útočně laděných týmů ze špičky ligy byly způsobeny i náročným terénem, který dával výhodu ofenzivním hráčům. Mimo gólů byly k vidění na obou stranách i další zajímavé šance.
Viktoria šla ve druhé půli atraktivního duelu za třemi body, také je při pohledu na tabulku víc potřebovala. Po dorážce Václava Jemelky ukázal sudí Jan Všetečka na penaltu, na základě intervence VAR se ale šel podívat k monitoru a situaci, kdy z brány míč odvracel kapitán Filip Novák. Zpomalené záběry ukazují, že situace byla nejspíš v pořádku a Viktoria opravdu kopat neměla. „Asi to ruka nebyla,“ uznal po utkání Hyský.
V úplném závěru se ještě do nebezpečného zakončení dostal střídající Milan Havel, ale domácí podržel gólman Jan Hanuš. „Musíme bod brát, po většinu zápasu byla Plzeň nebezpečnější. Vrátili jsme se rychle do zápasu, otočili ho. Ve druhém poločase jsme měli jeden brejk, to bylo všechno,“ doplnil Kozel.
Plzeň přijela na sever Čech se zajímavou taktikou. Rafiu Durosinmi si z pozice hrotového útočníka často sbíhal do kombinace směrem k záložníkům, naopak Cheick Souaré se vytahoval až ke stoperům. Martinu Hyskému vyšlo také zatažení Amara Memiče do pozice krajního obránce, kde schází mladý Jan Paluska.
Plzeň s remízou určitě spokojená neodjížděla, i vzhledem k většímu počtu střel (26:10) a více šancí chtěla urvat tři body. Jablonec se dál drží se šestibodovým náskokem na Plzeň na třetí příčce, naopak Viktoria je aktuálně šestá se stejným počtem bodů jako Liberec, Olomouc má bod navíc.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|16
|10
|6
|0
|32:12
|36
|2
Sparta
|16
|10
|4
|2
|30:17
|34
|3
Jablonec
|16
|9
|5
|2
|23:14
|32
|4
Olomouc
|16
|7
|6
|3
|18:10
|27
|5
Liberec
|16
|7
|5
|4
|29:16
|26
|6
Plzeň
|16
|7
|5
|4
|31:22
|26
|7
Karviná
|16
|8
|1
|7
|28:29
|25
|8
Hr. Králové
|16
|6
|5
|5
|27:24
|23
|9
Zlín
|15
|6
|5
|4
|19:16
|23
|10
Bohemians
|16
|5
|4
|7
|14:19
|19
|11
Teplice
|16
|3
|6
|7
|17:23
|15
|12
Dukla
|16
|2
|7
|7
|12:21
|13
|13
Ml. Boleslav
|16
|3
|4
|9
|22:37
|13
|14
Pardubice
|16
|2
|6
|8
|16:31
|12
|15
Baník
|16
|2
|4
|10
|8:20
|10
|16
Slovácko
|15
|1
|5
|9
|6:21
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu