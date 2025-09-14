Vojta provokoval kotel: Řvali na mě. Majer: Jak z přípravky, úsměvné
Proměnil penaltu a běžel pod teplický kotel fanoušků. Přiložil si ruku k uchu a dělal, že neslyší. Předtím ovšem domácí příznivce slyšel velmi dobře. „Řvali na mě, padaly tam nějaké narážky. Ale nic osobního vůči nim nemám. Byla to jen aktuální reakce,“ vysvětloval Matyáš Vojta. Fanoušky v tu chvíli stejně neumlčel, naopak se salva nadávek stupňovala. Ticho bylo až později při rozhodující trefě na 3:2. Mladá Boleslav si díky tomu oddechla. Vyhrála totiž teprve podruhé v sezoně.
Loni byl na kótě deset, teď má na kontě už čtyři ligové trefy. A sezona je stále teprve na začátku. „Osobní cíl je toto číslo překonat, na prvním místě mám ale týmové výsledky,“ zůstal pokorný po svém dvougólovém představení. Jestli formu udrží, nejspíš o něj bude zájem jinde. „Něco už bylo, zůstal jsem však v Boleslavi. Tím bych to ukončil,“ odvrátil přestupové spekulace. Dřív se mluvilo o zájmu Sparty.
Vojta se nezalekl ani penalty, kterou neproměnil v nedávném zápase reprezentačních lvíčat proti Skotsku. Tehdy byl svědkem kuriozity natřikrát opakovaného pokutového kopu proti Skotům. Před ním selhal Kričfaluši, po něm skóroval až Yannick Eduardo. „Ve statistikách není jako neproměněná, takže to nepočítám,“ mrkl šibalsky. Během repre srazu skóroval následně s Gibraltarem. „Jsem rád za každý gól. Škoda, že jsem to proti Teplicím nedotáhl k hattricku. S herním vytížením se zvedá i moje forma. Zápasy a minuty mi pomáhají, i když ke konci jsem toho už měl dost,“ přemítal.
Středočeši baví, hlavně v ofenzivní části mají zásoby fotbalového talentu a umu. Pěkný fotbal Majerově ekipě přesto dosud nepřinášel body. Průměr tří inkasovaných gólů na zápas je dost. Boleslav inkasovala v osmi kolech jednadvacetkrát, suverénně nejvíc ze všech ligových konkurentů. „Teď jsme průměr snížili (úsměv). Lepí se nám to na paty, není to o špatném bránění mančaftu, ale samozřejmě víme, že to je problém a dlouhodobě neudržitelné. Určitě na tom pracujeme,“ zamýšlel se trenér Aleš Majer.
Jeho svěřenci proti Teplicím byli v jasném držení míče a domácí k ničemu nepouštěli. Oba góly si dali v podstatě sami. Nejprve špatnou kolmicí zadělal na vedoucí gól Teplic Králik, pak směšně upadl Macek a věnoval branku Autovi. „Přípravkové chyby, ta druhá až úsměvná, smolná. Hrubka v rozehrávce budiž, ale druhý inkasovaný gól… Kolikrát za kariéru se vám to stane? Jednou, dvakrát?“ ptal se Majer řečnicky. „Zase jsme splnili pětigólový zápas. Doufám, že příště to bude s nulou vzadu. Góly jsme Teplicím sami nabídli,“ přidal se Vojta.
I na tom Majer našel pozitiva. „Gratulovali jsme trenérovi brankářů Kamilu Čontofalskému, že gólman poprvé udržel nulu. Čuměl na nás, tak říkáme: ´Aspoň v poločase.´ Dělali jsme si z toho srandu,“ usmál se trenérský objev a nováček na prvoligové scéně.
Proč posadil Mandouse? To máte jako v hokeji…
Překvapil nasazením Jiřího Flodera, jenž chytal v ročníku teprve podruhé. „Nyní to nevypadá, protože dostáváme hodně gólů, ale kluci umí chytat, každý má své přednosti. Mandous má za sebou Slavii, reprezentaci. Přirovnal bych to k hokeji, když gólman dostane tři góly za první třetinu a nemůže za ně. Byl to impuls, i kluci před ním se k tomu v takové situaci postaví jinak, někdy to pomůže,“ předeslal Majer, který stále zdůrazňoval, že za týden chce od svého týmu vidět ještě lepší výkon. „Musíme vytvořit silnější kohezi a získat sebevědomí. Pak bude vidět, že máme šikovné hráče.“
Naopak smutný zůstal Jan Fortelný, staronová posila z Jablonce. „Mrzí mě, že jsem nepomohl k výhře. Bylo na mě znát, že jsem vypadl z herního vytížení. Bohužel jsem musel střídat, nohy nefungovaly. Doufám, že se do toho rychle dostanu, abych víc pomohl na balonu. Měl jsem hodně zkažených míčů,“ zůstal kritický navzdory tomu, že si připsal asistenci u trefy Matěje Pulkraba.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|8
|6
|2
|0
|18:6
|20
|2
Sparta
|7
|6
|1
|0
|16:7
|19
|3
Jablonec
|8
|5
|3
|0
|12:5
|18
|4
Plzeň
|8
|4
|3
|1
|16:7
|15
|5
Zlín
|8
|4
|2
|2
|11:9
|14
|6
Olomouc
|8
|4
|1
|3
|5:4
|13
|7
Karviná
|8
|4
|0
|4
|13:11
|12
|8
Liberec
|8
|3
|2
|3
|11:10
|11
|9
Bohemians
|7
|3
|1
|3
|5:8
|10
|10
Dukla
|8
|1
|4
|3
|7:10
|7
|11
Ml. Boleslav
|7
|2
|1
|4
|14:21
|7
|12
Hr. Králové
|7
|1
|3
|3
|8:11
|6
|13
Slovácko
|8
|1
|2
|5
|4:10
|5
|14
Ostrava
|6
|1
|1
|4
|4:7
|4
|15
Teplice
|7
|1
|0
|6
|8:16
|3
|16
Pardubice
|7
|0
|2
|5
|8:18
|2
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu