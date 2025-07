Vstoupit do diskuse (

Dlouho očekávaný fotbalový přestup se brzy stane realitou. Prakticky od začátku minulé sezony se musela Slavia smiřovat s tím, že El Hadjiho Malicka Dioufa nepůjde v Praze udržet, klub ale zároveň věděl, že za senegalského obránce bude chtít utržit rekordní částku. To se zřejmě povede. Dle zdrojů deníku Sport je dohoda s West Hamem United v úplném finiši, do Edenu by mělo se započítáním potenciálních bonusů nakonec přitéct až 25 milionů eur (přes 600 milionů korun)!