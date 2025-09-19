Manželka kouče Růžičky v bolestech: Niťový lifting!
Manželka slavného hokejového trenéra Vladimíra Růžičky (62) je v posledních dnech u lékařů jako doma. Částečně kvůli zdravotnímu trápení dcerky Lejly (7), ale také kvůli svému estetickému zákroku. Marie se totiž rozhodla pro malé »vylepšení«!
„Mám oteklou držku. Včera jsem si chytře nechala dát nitě a udělat čelisti,“ prozradila začátkem týdne havířovská rodačka na videu, při jehož natáčení sotva mohla mluvit. Podle popisu tedy podstoupila zákrok, kterému se říká niťový lifting. „Bolí to jak kráva! Co my ženské neuděláme pro to, abychom vypadaly líp,“ vrtěla hlavou Růžičková, která si postěžovala, že nemůže pořádně otevřít pusu a mluvit. Problém má kvůli bolesti také se spánkem.
„Podruhé bych na to nešla,“ přiznala následující den Maruška, která je ale s výsledkem spokojená. „Jako efekt dobrý. Mám teda píchlé i čelisti s bradou. Ono ta hlava teda vypadá širší, ale je to asi ještě nateklé, nejspíš to sleze. Ale ty nitě? To je extrém. A to si myslím, že nějakou bolest vydržím. Ale sypat do sebe prášky a ještě ti to ani nepomůže... To je docela husté,“ popsala s tím, že pořádně spala zhruba před pěti dny. Situaci Marii neusnadňuje nejen provedený zákrok, ale ani dcerčina nemoc, kvůli které k Lejle vstává každé tři hodiny.