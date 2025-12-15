Strahov spustil náhradní plán, jedná s Koubkem! Bilič je ze hry, vše spěje k dohodě
Dva dny poté, co Slavia odmítla pustit Jindřicha Trpišovského vypomoci národnímu týmu k baráži o fotbalové mistrovství světa, aktivuje svaz náhradní plán. A tím je podle informací deníku Sport a webu iSport angažování Miroslava Koubka. Během uplynulých hodin mělo vedení svazu, a také generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd, vstoupit s trenérem do jednání. Údajně vše spěje k relativně rychlé domluvě. Ze hry, minimálně pro baráž, vypadl Slaven Bilič.
Sváteční čas se neúprosně blíží, a Česko stále nemá reprezentačního trenéra pro březnovou baráž. Svaz si dal za úkol obsadit volné místo do Vánoc. Po neúspěšném tažení za Jindřichem Trpišovským to o víkendu vypadalo jako složitě splnitelné zadání, v pondělí se měly věci dát výrazně po pohybu.
Podle redakčních zdrojů generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd a svazový předseda David Trunda vstoupili do diskuse s Miroslavem Koubkem, toho času na volné noze po zářijovém nuceném odchodu z Viktorie Plzeň. Další zdroje potvrzují, že debaty směřují do úspěšného finále. Sport oslovil ke krátkému komentáři jak svaz, tak Koubka. V tuto chvíli nechce ani jedna ze stran nic komentovat.
Je veřejným tajemstvím, že 74letý trenér, který v posledních letech zažil mimořádně úspěšné časy v Hradci Králové i v Plzni, chtěl kontrakt nikoliv pouze na baráž a případné mistrovství světa, ale rovnou na cyklus až do mistrovství Evropy v roce 2028, které bude hostit Velká Británie a Irsko.
O těchto věcech si měl povídat mezi čtyřma očima s Pavlem Nedvědem, a to na schůzce, která se uskutečnila někdy mezi říjnovým a listopadovým reprezentačním srazem. Tedy po vyhazovu předchozího kouče Ivana Haška.
Tehdy se údajně probíraly i detaily ohledně složení realizačního týmu, představy o kádru a celkově herním projevu národního týmu. Nicméně svaz se v aktuální náladě rozhodl nechat Koubka ladem a zkusit zlomit Trpišovského a Slavii. To se, jak od sobotní noci víme, nezdařilo. Proto se asociace zase obrátila na zkušeného kouče.
Pokud se ve vyjednáváních nic nezadrhne, celá akce by mohla dojít do finále velmi brzy. V horizontu dní, možná i desítek hodin. Koubek je volný, nic ho nelimituje, mohl by se okamžitě vrhnout do práce a začít pečlivě studovat trojici barážových rivalů.
Podle několika zdrojů padl případný pracovní úvazek u FAČR Slavenu Biličovi. Minimálně pro barážová utkání. Chorvatský expert měl dát svazu na srozuměnou, že by českou reprezentaci mohl vzít až po světovém šampionátu.
Do bojů o mistrovství světa vstoupí Česko 26. března doma proti Irsku. Pokud zvítězí, opět před vlastními fanoušky vyzve vítěze duelu mezi Dánskem a Severní Makedonií (31. března).