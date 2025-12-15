Patří ke špici NHL! Hertlův obor, který musí Česko využít, aby uspělo na ZOH
Vybudoval si vlastní kancelář a jako svědomitý úředník rozdává tučné pokuty těm nejmazanějším v oboru. Útočník Tomáš Hertl je v NHL mistrem v ovládání prostoru před soupeřovým brankářem. Hlavně v přesilovkách odtud páchá značnou neplechu. Pokud ho kouč reprezentace Radim Rulík dokáže využít na olympiádě v kooperaci se střelcem Davidem Pastrňákem, může Česko v početních převahách prosperovat jako Vegas. „Do branky se tlačím celou kariéru,“ ví Hertl o své silné stránce.
Jen v letošní sezoně nasypal Hertl v početně zvýhodněných situací šest gólů. V součtu s uplynulou základní částí jich má dokonce dvacet. Často jde o důležité a vydřené trefy, vykoupené inkasovanými krosčeky a sekerami.
Spousta černé práce se navíc do statistik vůbec neobtiskne. Nikdo vám nedá čárku za to, když zakryjete střelu clonou. Sebrat dvaatřicetiletému centrovi rezervaci od hladového okna před brankovištěm se obtížností podobá vypuzení hejna octomilek od mísy s přezrálým ovocem.
„Ofenzivně je to pořád stejný hráč. Udrží se na puku, těžko ho odstavíte. Chodí do takzvaných špinavých míst a hodně těží z přesilovky, kde je naší první volbou. Už ví, že bude mít možnost v každém zápase skórovat, což ho popohání,“ uvědomuje si trenér Golden Knights Bruce Cassidy.
Málokdo je napříč NHL v této dovednosti zdatnější než bývalý slávista. Zabořit se bruslemi do ledu, nechat sebou lomcovat, ale neoblomně stát dál? Těžká dřina. Když navíc přijde Hertlova rána v nestřeženém okamžiku, je hotovo, vymalováno. Může se jít slavit.
Na mezinárodní úrovni Hertl své osobité umění naposledy upotřebil při mistrovství světa 2022, z něhož si Česko odvezlo bronz, první medaili po suché dekádě. Na turnaj usměvavý útočník odjížděl ještě jako hráč San Jose, přičemž není tajemstvím, že po přestupu k Vegas své umění zdokonalil. A tak zatímco šampionát před třemi lety označil jen jednou brankou, jeho příspěvek na únorové olympiádě může být vydatnější.
Brutální faul mu ovlivnil kariéru
Do Itálie se Hertl enormně těší. Už proto, že poslední možnou účast na ZOH 2014 v Rusku mu sebralo až osudové poranění kolene. Na termín 19. prosince 2013 ostatně nikdy nezapomene. Tehdy si ho nevybíravým faulem vyhlédnul kapitán Los Angeles Dustin Brown a nadobro ovlivnil kariéru českého borce. Hertl v dalších letech podstoupil několik operací, olympiádu vynechal.
„Je to pro mě velká věc, protože před Soči jsem se zranil a pak už se z NHL na olympiádu nejezdilo. Nevěděl jsem, jestli ještě dostanu šanci nastoupit pod pěti kruhy,“ přiznal pražský rodák oficiálním stránkám NHL. „Opravdu se těším, ale protože mám určitou historii zdravotních problémů, zatím to beru den po dni.“
Fanoušci se dodnes ptají, kam by Hertlova čísla v NHL vystoupala, kdyby ho pochroumané koleno nelimitovalo. Faktem je, že před Soči vlétl do nejslavnější ligy jako dvacetiletý orkán a vedle zkušeného veterána Joe Thorntona rostl a prospíval. Na podzim 2013 shrábl z 35 zápasů vynikajících 15 branek. Pak přišla dlouhá nucená přestávka.
Na minulost se ovšem současná opora Golden Knights ohlížet nesmí. „Je zdravotně v pořádku. Měl samozřejmě několik poranění kolene, s čímž se musel potýkat. Teď už se ovšem cítí víc ve své kůži, sžil se s týmem i způsobem, jak hrajeme a co požadujeme od našich centrů. Má pořád vyšší tempo,“ vyprávěl kouč Cassidy zámořským novinářům.
Jedna věc se změnila zásadně. Hertl se do nominace nedostane jako mladá naděje, která před bezmála 12 lety vyhlížela pozvánku vedle legend. Sám dozrál v lídra na ledě i mimo něj. Jen si všimněte, jak u Vegas sune dopředu dvanácti gólového střelce Pavla Dorofejeva, jedno z velkých překvapení současného ročníku NHL. Často spolu spřádají přesilovkové plány.
„Vždycky zjišťujeme, co ještě můžeme vylepšit. Všechny odrazy do branky se počítají, někdy je to jen o tom věci zjednodušit. Osobně rád nahrávám, hledám někoho lépe postaveného. Trenéři i blízcí mě neustále nabádají, abych víc střílel. Něco na tom bude,“ uznává Hertl, člen komanda, které promění téměř každou čtvrtou výhodu.
Kdyby si obdobnou bilanci zajistil národní tým, razantně zvýší svou šanci na úspěch pod pěti kruhy. „Snažím se puky tečovat nebo jen stínit brankáři, aby neviděl. Cílem je pak vždycky medaile. Když ji vyhrajete, všechno se u nás točí kolem hokeje. Žádná politika nebo cokoliv dalšího. Všichni jsou nadšení jen z jedné věci,“ řekl Hertl.
Nejlepší hráči do předbrankového prostoru
Tomáš Hertl, Vegas
Jeho výhodou je, že umí na malém prostoru skvěle pracovat s hokejkou, dokáže si odskočit do prostoru v mezikruží a odtud zdatně vypálit. Fyzické parametry ho navíc předurčují k tomu, aby žádný brankář neměl při přesilovce Golden Knights snadnou šichtu. I proto mají úspěšnost 24,5 %.
Chris Kreider, Anaheim
Hlavně v New Yorku to byla zaručená zbraň, která se nezasekávala. Lahůdkové teče před modrým půlkruhem teď využívají pro změnu Ducks. Ve 34 letech se Kreider znovu vyšvihl ke skvělým ofenzivním číslům, v přesilovkách za 27 utkání nasbíral šest branek a devět bodů.
Anders Lee, NY Islanders
Posledních několik let je zdánlivě jednou nohou na odchodu, rozhodně se to ovšem netýká prostoru před brankářem. Svého času patřil kapitán Islanders k nejúspěšnějším tečujícím hráčům v lize, jeho hřmotná postava s bezmála 110 kilogramy pořád dokáže způsobit soupeřovi škody.
Zach Hyman, Edmonton
Možná se to při jeho 185 centimetrech nezdá, ale spoluhráčům Connoru McDavidovi a Leonu Draisaitlovi vytváří nezastupitelný servis. Že nejde o snadnou pozici, o tom se u Oilers přesvědčil třeba Čech David Tomášek. Na rozdíl od hřmotných chasníků se Hyman vkládá také do kombinace.
John Tavares, Toronto
Když pominete jeho úžasné teče, pořád má co nabídnout. Ze stanoviště před gólmanem protivníka produkuje velké množství gólových dorážek, a týká se to rovněž aktuální sezony, kdy Maple Leafs zahučeli ke spodku Východní konference. To odráží mnohé.
Tomáš Hertl ve Vegas
|2023-24
|6
|4 (2+2)
|2024-25
|73
|61 (32+29)
|2025-26
|30
|22 (13+9)
|Play off
|18
|5 (3+2)
|CELKEM
|127
|92 (50+42)