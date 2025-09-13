Manželka kouče Růžičky: Pravda o plastikách
Žena legendárního hokejového trenéra Vladimíra Růžičky v minulosti už několikrát přiznala, že čelí nechutným komentářům na svůj vzhled. A ty evidentně jen tak neustávají. Poslední zkušenost Marušku Růžičkovou vytočila tak moc, že šla ven s počtem estetických zákroků, které si nechala udělat!
Marie nemá moc ve zvyku se s hejtry mazat. Před pár týdny ostatně neměla daleko k fyzické potyčce, když si nechtěla nechat líbit poznámky ke své osobě poté, co se vydala do lékárny v obchodním domě. Jenže především prostředí sociálních sítí v tomto umí být velmi kruté a leckdy jsou lidé schopni mít nemístné komentáře nejen na manželku hokejového trenéra, ale také její rodinu, včetně dcery Lejly. To samozřejmě nese Maruška mnohem hůř.
„Že urážíte mě, že jsem plastiková královna... No, zas tolik těch plastik nemám!“ rozhodla se poučit lidi, kteří se na její účet vyjadřují posměšně a negativně. „Mám jednu a to jsou prsa,“ přiznala Růžičková. „Jinak mám napíchlé rty,“ přidala ještě do výčtu, který se brzy rozšíří.
„Když už jsme u těch plastik, tak jednu bych potřebovala a chystám se na ni. Jsou to moje horní víčka, o kterých vím. A konečně na ně na podzim půjdu! Takže budu mít druhou plastiku, prosím pěkně," poreferovala zlým jazykům, kterým tím nejspíše vzala vítr z plachet.