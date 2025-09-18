Truchlící lyžařka Vonnová o Redfordovi: Tajemství jejich prvního setkání
Svět v úterý obletěla zpráva o úmrtí hollywoodského herce a režiséra Roberta Redforda (†89). Smutní po něm nejen lidé ze světa kultury a filmu, ale také nespočet fanoušků, mezi kterými byla i lyžařka Lindsey Vonnová (40). Redfordova krajanka pak popsala dojemnou vzpomínku na osobní setkání...
Lindsey sáhla do archívu a pochlubila se fotkou, na které je společně s filmovou ikonou. „Před 10 lety jsem Boba potkala a první věc, kterou mi řekl, byla: »Sleduji vaši kariéru už od dob, kdy jste byla Lindsey Kildowová.« Změnila jsem si jméno asi 10 let předtím (2006), když jsem se vdala,“ popsala Američanka, která šla ze slov Redforda do kolen. „On mě a mou kariéru opravdu znal a pokračoval v tom i dlouho po našem setkání. Vždy jsem doufala, že spolu natočíme film a budeme pokračovat v odkazu Sjezdaře, ale nešlo to dost rychle, aby se dožil hotového produktu,“ mrzí Vonnovou.
„Bob byl ikona. Byl jediným člověkem, který dokázal lyžařské závody předvést takhle výborně," vysekla poklonu za zmíněného Sjezdaře, kde Robert zazářil v roli samolibého závodníka. „Vybudoval odkaz v Sundance a po celém světě. Miloval krajinu. Byl zvědavý a odhodlaný. Inspiroval a povzbuzoval mnoho lidí, aby si splnili své sny... včetně mě," pokračovala Lindsey. „Budeš nám navždy chybět. Odpočívej v pokoji, Bobe," dopsala na závěr ikonická lyžařka.