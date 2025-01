Vonnová při comebacku září. Příště klidně na stupních, říká expertka

První dojem? Lyžařský svět je z Lindsey Vonnové paf. Čtyřicetiletá Američanka se na přelomu roku vrátila do kolotoče Světového poháru po téměř šesti letech a pěkně jí to sviští. O víkendu zazářila čtvrtým místem v super-G a šestým ve sjezdu. Příští víkend ji navíc čekají závody v Cortině d´Ampezzo, kde už v minulosti dvanáctkrát vyhrála. „V Cortině si ji klidně dovedu představit na stupních,“ líčí bývalá reprezentantka Klára Křížová.

Její vlající blonďaté vlasy, zářící úsměv a nekonečná energie Světovému poháru scházely. Lindsey Vonnové stačily dva víkendy a tři závody, aby při svém neočekávaném comebacku ukázala, že není zpět pro legraci. Krátce po čtyřicítce a s umělou částí svého pravého kolene se okamžitě řítí sjezdovkami skoro jako kdysi. A jestli má někde rezervy, kde jinde by je mohla srovnat než za pár dní v Cortině.

„Myslím, že jsem na tom dobře. Chtěla jsem se svými výsledky posouvat každý den a myslím, že do Cortiny pojedu s perfektním načasováním,“ řekla Vonnová po povedeném víkendu v St. Antonu. „Cítím se opravdu sebejistě. Moje vybavení se každým dnem zlepšuje, sebevědomí je na místě. Teď už jen musím získat těch posledních deset, patnáct procent, o kterých vím, že na ně mám.“

Vonnová se z důchodu vrátila před Vánoci v super-G ve Svatém Mořici, kde skončila čtrnáctá. V St. Antonu už ve dvou závodech útočila na nejlepší. Od stupňů vítězů ji dělilo 40 setin v sobotním sjezdu a 32 setin v nedělním super-G. Do formy se dostala ďábelsky rychle a teď ji čeká jedno z jejích zamilovaných zastávek.

„Cortina je zrovna jedno z míst, kde si ji klidně dovedu představit na stupních,“ říká Křížová. „Cortina a Lake Louise patřily mezi její domény, kde byla skoro neporazitelná. Sjezdovku má velmi dobře načtenou. Může tam zajet opravdu skvěle.“

Dům v evakuační zóně

Mezi lety 2008 a 2018 vyhrála Vonnová v Cortině dvanáct závodů Světového poháru a původně měla v plánu v tomhle místě ukončit kariéru. Kvůli nesnesitelným bolestem kolene se ale loučila už v roce 2019, dva roky před světovým šampionátem v královně Dolomitů. Teď je ale zpět a její comeback dává každým dnem větší smysl. Především proto, že právě v Cortině se za rok v ženském alpském lyžování bude bojovat o olympijské medaile. Vonnová hned po návratu fanoušky i experty zaujala.

„Je to obdivuhodné. Techniku a cit pro skluz určitě neztratila. I když je to skoro šest let, co nezávodila, nejezdila sjezd a super-G, to ale z nohou úplně tak nevytratí,“ hodnotí Křížová. „Je obdivuhodné se udržet v takové kondici. Zůstává konkurenceschopná s mladými holkami, které jsou o dvacet let mladší.“

Při posledním závodním víkendu v St. Antonu byl kontrast téměř dokonalý. Ve sjezdu překvapila druhým místem teprve jednadvacetiletá Švýcarka Malorie Blancová, super-G vyhrála jen o rok starší Američanka Lauren Macugaová.

Na přední místa se ale prosadila i Vonnová. A to přesto, že s úzkostí sleduje situaci v jejím domově v Los Angeles, který trpí katastrofickými požáry.

„Když se v Los Angeles potýkalo tolik přátel s vypálenými domy, bylo těžké se soustředit. Můj dům byl v evakuační zóně a už jen pomyšlení na to, že o něj přijdu, bylo emotivní. Dokážu si jen představit, jak se musí cítit lidé, kteří přišli o všechno,“ líčila Vonnová na Instagramu. „Je to další příklad, že si máte vážit toho, co máte. Nezáleží na tom, jak špatný je váš den, někdo to má vždycky horší. Jsem nadmíru vděčná, že jsem tady. A udělám všechno pro to, aby to něco znamenalo!“

Tohle předsevzetí se jí daří plnit možná až oproti původním předpokladům. Navzdory své legendární kariéře musela před návratem poslouchat, že už je na lyžování na elitní úrovni moc stará. Zatím ale fanouškům ukazuje verzi, která se hodně podobá někdejší šampionce.

„Tam je výhoda, že všechny sjezdovky zná moc dobře, není tam nic nového, co by neznala. A nelimituje ji žádné zranění, to je obrovské plus,“ říká Křížová. „Určitě jsem čekala, že má na to jezdit do top desítky. Potřebuje se trošičku vyjezdit, aby chytala zpátky cit pro rychlost. Myslím si, že tyhle výsledky nejsou nic náhodného. Potřeboval jenom získat zpátky jistotu rychlosti. Techniku má stále výbornou, v kondici je. Hlavně, aby nebylo nějaké zranění, pád, to by mohlo na psychice hodně zapůsobit.“

Na sjezdovce Olympia delle Tofane v Cortině se právě před rokem nepříjemně zranilo několik hvězd včetně Američanky Mikaely Shiffrinové a Švýcarky Corine Sutterové. Křížová ale nepředpokládá, že by podobné problémy měly nastat i letos.

„Vloni nebylo tolik sněhu. V jistých pasážích to holky v rychlosti jezdily jinak, takže padaly,“ vysvětlila.