Zabystřan zakončil sezonu v super-G pádem. Vonnová poprvé od návratu na stupních vítězů

Závěrečné super-G sezony 2024/25 se Janu Zabystřanovi nevydařilo. Český lyžař, který na trať vyjel jako první v pořadí, upadl a závod nedokončil. V americkém Sun Valley překvapivě zazářil rakouský sjezdař Lukas Feurstein, mezi ženami naopak potvrdila roli hlavní favoritky Lara Gutová-Behramiová. Druhé místo patřilo americké legendě Lindsey Vonnové, která se v prosinci vrátila do akce po více než pětileté pauze.

Start ve finále Světového poháru si Jan Zabystřan vybojoval v norském Kvitfjellu, kde v superobřím slalomu zapsal osmé místo, což byl vůbec nejlepší výsledek českých lyžařů v této disciplíně. „Pro mě parádní den,“ liboval si před dvěma týdny.

O poznání hůř však bude vzpomínat na zastávku ve Spojených státech. Vstříc hrbolaté trati v Sun Valley vyrazil jako první. Ve dvaatřicáté sekundě, krátce po zapsání prvního mezičasu, ale upadl. „V této části tam je neviditelnost. Trať není úplně dobře upravená, jsou tam seky,“ komentovala ve vysílání ČT sport expertka Lucie Hrstková. „Myslím si, že tohle Honzovi úplně neprospělo. Velká škoda, protože se do toho pustil hodně dynamicky, velmi aktivně.“

Vítězství oslavil v čase 1:10,96 Rakušan Lukas Feurstein, který o devatenáct setin předčil svého krajana Raphaela Haasera. Už korunovaný vítěz Světového poháru Marco Odermatt dojel pátý za reprezentačními kolegy Franjem Von Allmenem a Stefanem Rogentinem. Kromě Zabystřana závod nedokončili ani favorité na bednu Alexis Monney s Dominikem Parisem.

Vonnová: Lidé říkali, že už jsem moc stará...

V ženské kategorii se nejvíce dařilo Švýcarce Laře Gutové-Behramiové, která pošesté získala malý křišťálový glóbus za superobří slalom. O 1,29 sekundy porazila čtyřicetiletou Američanku Lindsey Vonnovou, jež slavila stupně vítězů poprvé od svého prosincového návratu. Na pódium se vyšplhala ve 138. závodě kariéry.

„Pro mě to byla hodně drsná sezona. Lidé říkali, že se už nemůžu vrátit, jsem už moc stará a nejsem dost dobrá. Myslím si, že jsem všem dokázala, že se mýlili,“ hlásila šťastná Vonnová.

„Obvykle se mi víc daří, když je na mě větší tlak. Byl to poslední závod sezony, dala jsem tomu úplně všechno. Přesně tohle je úroveň, o které vím, že na ní lyžovat umím. A také vím, že umím být ještě lepší,“ doplnila.

O sedm let mladší Gutová-Behramiová ovládla klasifikaci super-G potřetí v řadě. Šest trofejí v této disciplíně získala jako první lyžařka v historii. Naopak Ester Ledecká se závodů v Sun Valley nezúčastnila, v tomto týdnu totiž absolvovala mistrovství světa ve snowboardingu, kde brala zlato a stříbro.

Finále SP ve sjezdovém lyžování v Sun Valley (USA ) - super-G:

Muži: 1. Feurstein 1:10,96, 2. Haaser (oba Rak.) -0,19, 3. Von Allmen -0,42, 4. Rogentin -0,68, 5. Odermatt (všichni Švýc.) -0,96, 6. Eichberger (Rak.) -1,03, ...Zabystřan (ČR) nedokončil.

Konečné pořadí super-G (po 8 závodech): 1. Odermatt 536, 2. Rogentin 321, 3. Kriechmayr 317, 4. Von Allmen 314, 5. Möller (Nor.) 270, 6. Paris (It.) 262, ...22. Zabystřan 97.

Průběžné pořadí SP (po 35 z 37 závodů): 1. Odermatt 1641, 2. Kristoffersen (Nor.) 1006, 3. Meillard (Švýc.) 931, 4. Von Allmen 836, 5. Haugan 689, 6. McGrath (oba Nor.) 668, ...53. Zabystřan 143.

Ženy: 1. Gutová-Behramiová (Švýc.) 1:12,35, 2. Vonnová (USA) -1,29, 3. Brignoneová -1,33, 4. Bassinová (obě It.) -1,45, 5. Miradoliová (Fr.) -1,59, 6. Hütterová (Rak.) -1,66.

Konečné pořadí super-G (po 9 závodech): 1. Gutová-Behramiová 665, 2. Brignoneová 630, 3. Goggiaová (It.) 466, 4. Lieová (Nor.) 317, 5. Curtoniová (It.) 284, 6. Macugaová (USA) 279, ...16. Ledecká (ČR) 191.

Průběžné pořadí SP (po 32 z 34 závodů): 1. Brignoneová 1514, 2. Gutová-Behramiová 1172, 3. Goggiaová 931, 4. Ljutičová (Chorv.) 790, 5. Rastová (Švýc.) 718, 6. Robinsonová (N. Zél.), ...20. Ledecká 374, 83. Dubovská (ČR) 36.