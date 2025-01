Ledecká v super-G jedenáctá. Vonnová po pádu mlátila hůlkou a dostala pusu

Nebyla to špatná olympijská generálka, ale ani úplně zářivá. Lyžařka Ester Ledecká skončila po osmém místě v sobotním sjezdu v nedělním super-G Světového poháru v Cortině d´Ampezzo jedenáctá. Daleko horší víkend zažila Američanka Lindsey Vonnová, v super-G upadla a dole pod kopcem ji utěšoval slavný italský šampion Alberto Tomba.

Malá chyba a Lindsey Vonnová už seděla na sněhu. Ještě než vstala, rozladěně práskla hůlkou. Cortina d´Ampezzo je historicky jedno z jejích nejoblíbenějších středisek Světového poháru, vyhrála tam už dvanáctkrát. Tenhle víkend, v němž si závodnice vyzkoušely olympijskou sjezdovku Olympia delle Tofane naposledy před ZOH 2026, se jí ale nevydařil.

Vonnová měla nepříjemný pád už ve čtvrtečním tréninku, v sobotním sjezdu skončila dvacátá a do cíle super-G dojela volným tempem s kombinézou od sněhu.

„Chybí mladá dravost, které mladé závodnice mají. Využívá zkušenosti, toho, co má v noze, tady to chybělo. Jedna z terénních vln ji rozhodila,“ vysvětloval expert České televize Borek Zakouřil.

V cílovém prostoru se ale Vonnová už usmívala, zvlášť když ji vyhledal někdejší šampion Alberto Tomba a vlepil jí dvě pusy na tvář.

Ester Ledecká má za sebou další solidní víkend. Na sobotní osmé místo ve sjezdu navázala v super-G jedenáctou příčkou, když ztratila 1,57 sekundy na vítěznou Italku Federiku Brignoneovou. V ani jednom ze závodů se nevyvarovala drobných chyb, bez nichž mohla být v pořadí výrazně výš. V sobotu i v neděli za stupni vítězů nezaostala ani o půl sekundy.

„Vidíte, jak jí poskakují lyže, u Brignoneové to bylo jak po kolejích,“ hodnotil Zakouřil v přímém přenosu.

Největší problém Ledeckou potkal ve zrádné pasáži Pale di Rumerlo, kde závodnice skákaly naslepo do levotočivé zatáčky.

„Bohužel tam nečekala, že ji to tam tolik shodí, odešla jí spodní lyže. Půlvteřinky tady nechala,“ všiml si Zabystřan.

SP ve sjezdovém lyžování v Cortině d'Ampezzo (Itálie):

Ženy - super-G: 1. Brignoneová (It.) 1:21,64. 2. Gutová-Behramiová -0,58, 3. Suterová (obě Švýc.) -1,08, 4. Curtoniová (It.) -1,11, 5. Haaserová (Rak.) -1,14, 6. Lieová (Nor.) -1,22, ...11. Ledecká -1,57, Nová (obě ČR) nedokončila.

Průběžné pořadí super-G (po 4 z 8 závodů): 1. Gutová-Behramiová 285, 2. Brignoneová 250, 3. Goggiaová (It.) 19, 4. Hütterová (Rak.) 187, 5. Macugaová (USA) 178, 6. Curtoniová 149, ...11. Ledecká 97.

Průběžné pořadí SP (po 17 z 35 závodů): 1. Brignoneová 639, 2. Rastová (Švýc.) 533, 3. Hectorová (Švéd.) 507, 4. Gutová-Behramiová 504, 5. Ljutičová (Chorv.) 456, 6. Goggiaová 421, ...19. Ledecká 229, 68. Dubovská (ČR) 29.