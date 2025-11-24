Předplatné

Skuhravý? Správný impulz, říká „nalezenec“ Tetour. Kameníkův styl týmu neseděl

Michal Koštuřík
Chance Liga
Byl někde „ztracený“, jak prohlásil po příchodu do Slovácka jeho nový kouč Roman Skuhravý. Daniel Tetour (31) se našel rychle, vítězným gólem v 16. kole Chance Ligy proti Zlínu (2:0) ukončil svoje i týmové strádání. Podle všeho mu začnou v klubu lepší časy. Skuhravého zažil už v Dukle a fungovalo jim to. „Pro mě je super zpráva, že přišel,“ nezapíral zkušený záložník, jenž byl v základu naposledy v půlce srpna.

Vítáte obnovenou spolupráci s Romanem Skuhravým?
„I kluci, kteří ho neznali, během týdne zjistili, že je to výborný trenér, který chce hrát fotbal. U hráčů byla vidět energie i nastavení bylo jiné. Šli jsme si za tím. Věděli jsme, že jdeme hrát něco, co dává smysl. Nebyly tam taktické věci, které by nám úplně nesedly.“

Berete to jako váš restart v klubu?
„Rozdělil bych to na dvě části. Můj zdravotní stav nebyl ideální, i proto se mi do toho nedostávalo snadno. Druhá věc byl herní styl trenéra, který tady byl předtím. Neseděl asi více hráčům. Tady jsou kluci nastavení víc do hernosti, chtějí být víc na míči. Není žádné tajemství, že trenér Kameník vyznává jednoduchý styl, který tomuto mančaftu nemohl vyhovovat.“

Trenér s úsměvem prohlásil, že jste se v několika situacích v utkání zachoval jako dřevák. Co vy na to?
„Budu s ním muset stoprocentně souhlasit. V prvním poločase tam byly situace, které byly ode mě hrozné. Nevynucené chyby. Sám o tom vím. Když si hodnotím zápas, začínám od věcí, které jsem pokazil. Až na konci se dostávám k těm pozitivním. Určitě dokážu podat i lepší výkon.“

Trefil se také Seung-Bin Kim, jenž měl dosud podobnou pozici jako vy. I on obživl?
„I spoluhráči ví, jaký má potenciál. Je pro mě trošku nepochopitelné, jakým způsobem byl odstrčen a nedostával prostor. Byla to hrozná škoda pro klub i jeho samotného. On je super člověk a takové zacházení si určitě nezasloužil.“

Jak jste vůbec viděl regionální derby?
„Když to shrnu, nevzpomínám si, že by si Zlín vytvořil nějakou šanci. Měl jsem z toho zápasu pocit, že ho kontrolujeme. Vyhrát bylo pro nás neskutečně důležité. V tomto zápase bychom oželeli i herní projev. Od prvního dne, co přišel trenér, je cítit, že se něco změnilo. Jde o správný impulz.“

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia16106032:1236
2Sparta16104230:1734
3Jablonec1695223:1432
4Olomouc1676318:1027
5Liberec1675429:1626
6Plzeň1675431:2226
7Karviná1681728:2925
8Hr. Králové1665527:2423
9Zlín1665519:1823
10Bohemians1654714:1919
11Teplice1636717:2315
12Dukla1627712:2113
13Ml. Boleslav1634922:3713
14Pardubice1626816:3112
15Slovácko162598:2111
16Baník1624108:2010
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

