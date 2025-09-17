Bledá se po 30 měsících zdravotních trablů vrací do klece UFC. Ve Vegas ji čeká Kanaďanka
Táhlá zranění a dokola vracející se stafylokoková infekce držely nejlepší českou bojovnici Terezu Bledou mimo klec UFC. Po dvou a půl letech se 13. prosince konečně vrátí do akce. V Las Vegas se postaví Kanaďance Jamey-Lyn Horthové, proti níž se měla utkat již letos v červnu. I tehdy zápasu zamezila akutní infekce v koleni Bledé.
Třiadvacetiletá bojovnice se upsala zámořské lize před třemi lety, za dobu svého angažmá však stihla pouze dva zápasy, z nichž si odnáší vyrovnanou bilanci 1:1. Nyní se Tereza Bledá po třiceti měsících mimo klec, kdy se trápila se soustavnými zdravotními problémy, dostala do kritického bodu. Pro upevnění pozice v nejprestižnější lize světa UFC někdejší šampionka Oktagonu potřebuje výhru. O tu se pokusí již 13. prosince v Las Vegas.
Podle informací etablovaného holandského novináře Marcela Dorffa se Bledá při comebacku na scénu potká s o dvanáct let starší Kanaďankou Jamey-Lyn Horthovou. S tou měla Češka naplánované klání na polovinu letošního června. Start jí však zhatila stafylokoková infekce, která ji předtím připravila také o významný zápas s tehdy vysoce postavenou Casey O´Neilovou.
Dlouhá pauza pro Bledou jistě byla frustrující. Dala ji ale také dost prostoru na velký posun zápasového stylu, čímž pro Horthovou představuje velkou neznámou. Kanaďanka namísto toho za posledních dvanáct měsíců bojovala dvakrát, poprvé prohrála, podruhé se jí podařilo vyhrát na body.